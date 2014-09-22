«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить «Реймс» (1:1)
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить «Реймс» (1:1)
«Реймс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
«Ренн» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Ренн» – «Ланс»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
«Ланс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
«Ланс» – «Лион»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 15 сентября 2024