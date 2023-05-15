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Марсель
Анжер
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:45
0
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:04
0
«Атлетико» отказался от бесплатного подписания Рабьо после переговоров с его мамой: «Это невыносимо»
17 сентября, 20:55
1
«Марсель» бесплатно усилился 35-миллионным полузащитником
17 сентября, 19:40
0
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:45
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:04
0
«Атлетико» отказался от бесплатного подписания Рабьо после переговоров с его мамой: «Это невыносимо»
17 сентября, 20:55
1
«Марсель» бесплатно усилился 35-миллионным полузащитником
17 сентября, 19:40
0
Фанаты «Марселя» воодушевлены новым трансфером: «Париж, мы тебя трахнем!»
17 сентября, 13:45
3
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
20 мая, 08:50
0
Известна вторая команда, получившая повышение в Лигу 1
18 мая, 09:23
0
Владелец «Анжера» получил срок за домогательства – он трогал коллег за грудь и ягодицы
22 марта, 22:14
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
15 мая 2023, 07:55
0
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Последние матчи
Все
Марсель
Анжер
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
2 : 0
14.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
2 : 0
14.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1 : 3
31.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
2 : 2
25.08.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
1 : 5
17.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 0
24.08.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
0 : 1
18.08.2024
Ланс

Марсель - Анжер: обзор матча 04 октября 2024

Марсель
04.10.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 7 тур
- : -
Не начался
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П1
1.25
Х
6.2
П2
11.5
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Анжер
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Марсель
1
Херонимо Рульи
ВР
20
Лилиан Брассье
ЛЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦЗ
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ПЗ
51
Исмаэль Коне
ЦП
11
Амин Арит
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Мэйсон Гринвуд
ЦП
44
Луис Энрике
ЦП
9
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Анжер
30
Яхья Фофана
ВР
26
Флоран Анен
ЛЗ
24
Эммануэль Биэнла
ЦЗ
21
Жордан Лефор
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦП
18
Джим Аллевина
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
10
Химад Абделли
ЦП
6
Жан-Эд Ахолу
ЦП
99
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
4-5-1
1
Рульи
20
Брассье
19
Кондогбиа
5
Балерди
62
Мурильо
11
Арит
23
Хейбьерг
10
Гринвуд
44
Энрике
51
Коне
9
Ваи
4-5-1
30
Фофана
2
Аркю
24
Биэнла
21
Лефор
26
Анен
28
Эль-Мелали
93
Белькебла
10
Абделли
6
Ахолу
18
Аллевина
99
Дьенг
Остались в запасе
Марсель
Анжер
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Марсель - Анжер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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