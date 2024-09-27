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ПСЖ
Ренн
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:50
0
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:50
0
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:50
0
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Последние матчи
Все
ПСЖ
Ренн
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
1 : 0
18.09.2024
Жирона
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
1 : 0
18.09.2024
Жирона
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 3
01.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Реймс
2 : 1
01.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
3 : 1
25.08.2024
Ренн

ПСЖ - Ренн: обзор матча 27 сентября 2024

ПСЖ
27.09.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
3 : 1
Матч завершен
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Ренн
30' Б. Барколя
58' Л. Кан Ин
68' Б. Барколя
75' А. Калимуэндо (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПСЖ - Ренн
Матч завершен
Замена
Ибрахим Мбайе ️️️️➡️️ Усман Дембеле
82'
78'
Замена
Альберт Гренбек ️️️️➡️️ Азор Матусива
78'
Замена
Махамаду Нагида ️️️️➡️️ Адриен Трюффер
75'
ГОЛ с пенальти! 3:1! Арно Калимуэндо
Замена
Рандаль Коло Муани ️️️️➡️️ Брэдли Барколя
69'
Замена
Сенни Маюлу ️️️️➡️️ Фабиан Руис
69'
Замена
Милан Шкриньяр ️️️️➡️️ Маркиньос
69'
ГОЛ! 3:0! Брэдли Барколя
Пас отдал Ашраф Хакими
68'
66'
Замена
Mikayil Faye ️️️️➡️️ Лео Эстигард
65'
Желтая карточка
Кристофер Во
65'
Замена
Глен Камара ️️️️➡️️ Батист Сантамария
59'
Замена
Ханс Хатебур ️️️️➡️️ Лоранс Ассиньон
ГОЛ! 2:0! Ли Кан Ин
58'
Желтая карточка
Варрен Заир-Эмери
52'
42'
Желтая карточка
Лоранс Ассиньон
31'
Желтая карточка
Батист Сантамария
ГОЛ! 1:0! Брэдли Барколя
Пас отдал Усман Дембеле
30'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Ли Кан Ин
АП
87
Жоау Невеш
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Ренн
30
Стив Манданда
(К) ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
4
Кристофер Во
ЦЗ
55
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
8
Батист Сантамария
ОП
6
Азор Матусива
ОП
11
Людовик Бляс
АП
10
Амин Гуири
ЦФ
9
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
ПСЖ
80
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
45
Naoufel El Hannach
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Ренн
23
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
15
Mikayil Faye
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
28
Глен Камара
ЦП
7
Альберт Гренбек
ЦП
32
Науиру Ахамада
ЦП
20
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Henrik Wendel Meister
ЦФ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
35
Бералдо
51
Пачо
5
Маркиньос
2
Хакими
33
Заир-Эмери
8
Руис
29
Барколя
87
Невеш
10
Дембеле
11
Кан Ин
3-4-1-2
30
Манданда
22
Ассиньон
4
Во
55
Эстигард
36
Сейду
8
Сантамария
6
Матусива
3
Трюффер
11
Бляс
9
Калимуэндо
10
Гуири
5
Маркиньос
37
Шкриньяр
37
Шкриньяр
5
Маркиньос
8
Руис
24
Маюлу
24
Маюлу
8
Руис
10
Дембеле
49
Мбайе
49
Мбайе
10
Дембеле
29
Барколя
23
Муани
23
Муани
29
Барколя
3
Трюффер
18
Нагида
18
Нагида
3
Трюффер
55
Эстигард
15
15
55
Эстигард
22
Ассиньон
33
Хатебур
33
Хатебур
22
Ассиньон
8
Сантамария
28
Камара
28
Камара
8
Сантамария
6
Матусива
7
Гренбек
7
Гренбек
6
Матусива
Остались в запасе
ПСЖ
Ренн
80
Арнау Тенас
ВР
45
Naoufel El Hannach
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
23
Готье Гайо
ВР
32
Науиру Ахамада
ЦП
20
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Henrik Wendel Meister
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
80
Арнау Тенас
ВР
45
Naoufel El Hannach
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
Остались в запасе
23
Готье Гайо
ВР
32
Науиру Ахамада
ЦП
20
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Henrik Wendel Meister
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча ПСЖ - Ренн
1
3
Всего ударов по воротам
24
12
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
13
Офсайды
5
1
Количество передач
632
381
Сейвы
4
4
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
9
7
xG (ожидаемые голы)
2.41
1.34
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Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Парк де Пренс
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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