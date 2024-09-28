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Ренн
Ланс
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:50
0
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:50
0
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:33
0
«Ренн» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 18:50
0
«Ренн» – «Ланс»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:42
0
«Ланс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 20:35
0
«Ланс» – «Лион»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 15 сентября 2024
14 сентября, 12:51
0
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Последние матчи
Все
Ренн
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Реймс
2 : 1
01.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
3 : 1
25.08.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 1
01.09.2024
Ланс
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 0
29.08.2024
Ланс

Ренн - Ланс: обзор матча 21 сентября 2024

Ренн
21.09.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Матч завершен
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Ланс
24' А. Калимуэндо (П)
90+6' М. Нзола
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ренн - Ланс
Матч завершен
90' +10
Желтая карточка
Уэсли Саид
Желтая карточка
Ханс Хатебур
90' +9
90' +6
ГОЛ! 1:1! М'Бала Нзола
Замена
Лео Эстигард ️️️️➡️️ Алиду Сейду
90' +4
Замена
Джордан Джеймс ️️️️➡️️ Людовик Бляс
82'
80'
Замена
Дейвер Машадо ️️️️➡️️ Джоаннер Чавес
77'
Желтая карточка
Hamzat Ojediran
74'
Желтая карточка
Факундо Медина
Замена
Henrik Wendel Meister ️️️️➡️️ Арно Калимуэндо
69'
Замена
Амин Гуири ️️️️➡️️ Альберт Гренбек
68'
66'
Замена
Анжело Фульини ️️️️➡️️ Анасс Зарури
56'
Замена
Уэсли Саид ️️️️➡️️ Адриен Томассон
56'
Замена
М'Бала Нзола ️️️️➡️️ Реми Лабе Ласкари
46'
Замена
Hamzat Ojediran ️️️️➡️️ Флориан Сотока
Желтая карточка
Людовик Бляс
45'
34'
Желтая карточка
Реми Лабе Ласкари
ГОЛ с пенальти! 1:0! Арно Калимуэндо
24'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
(К) ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
4
Кристофер Во
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
6
Азор Матусива
ОП
8
Батист Сантамария
ОП
7
Альберт Гренбек
ЦП
11
Людовик Бляс
АП
9
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ланс
30
Брис Самба
(К) ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
14
Факундо Медина
ЦЗ
25
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
18
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
21
Анасс Зарури
ЛВ
29
Пшемыслав Франковски
ЛВ
36
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Ренн
23
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
15
Mikayil Faye
ЦЗ
55
Лео Эстигард
ЦЗ
38
Djaoui Cissé
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
32
Науиру Ахамада
ЦП
10
Амин Гуири
ЦФ
19
Henrik Wendel Meister
ЦФ
Ланс
16
Коффи Куаку
ВР
3
Дейвер Машадо
ЛЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
23
Нил Эль-Айнауи
ЦП
11
Анжело Фульини
ЦП
15
Hamzat Ojediran
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
8
М'Бала Нзола
ЦФ
3-4-1-1-1
30
Манданда
36
Сейду
33
Хатебур
4
Во
3
Трюффер
6
Матусива
8
Сантамария
22
Ассиньон
7
Гренбек
11
Бляс
9
Калимуэндо
4-1-3-2
30
Самба
14
Медина
25
Хусанов
24
Гради
13
Чавес
18
Диуф
21
Зарури
28
Томассон
29
Франковски
7
Сотока
36
Лабе Ласкари
36
Сейду
55
Эстигард
55
Эстигард
36
Сейду
11
Бляс
17
Джеймс
17
Джеймс
11
Бляс
7
Гренбек
10
Гуири
10
Гуири
7
Гренбек
9
Калимуэндо
19
19
9
Калимуэндо
13
Чавес
3
Машадо
3
Машадо
13
Чавес
21
Зарури
11
Фульини
11
Фульини
21
Зарури
7
Сотока
15
15
7
Сотока
28
Томассон
22
Саид
22
Саид
28
Томассон
36
Лабе Ласкари
8
Нзола
8
Нзола
36
Лабе Ласкари
Остались в запасе
Ренн
Ланс
23
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
15
Mikayil Faye
ЦЗ
38
Djaoui Cissé
ЦП
32
Науиру Ахамада
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
16
Коффи Куаку
ВР
20
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
23
Нил Эль-Айнауи
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
23
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
15
Mikayil Faye
ЦЗ
38
Djaoui Cissé
ЦП
32
Науиру Ахамада
ЦП
Остались в запасе
16
Коффи Куаку
ВР
20
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
23
Нил Эль-Айнауи
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Ренн - Ланс
2
4
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
20
Офсайды
1
3
Количество передач
336
494
Сейвы
1
5
Точность передач %
68
77
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.52
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Информация о матче
Главный судья:
Жереми Стина
Стадион:
Roazhon Park, Rennes
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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