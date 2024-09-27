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Брест
Тулуза
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:34
0
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:34
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
«Тулуза» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 16:50
0
«Тулуза» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024
31 августа, 20:50
0
«Ницца» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024
25 августа, 16:50
0
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Последние матчи
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Брест
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
4 : 0
31.08.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1 : 3
31.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1 : 1
25.08.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
0 : 0
18.08.2024
Нант

Брест - Тулуза: обзор матча 22 сентября 2024

Брест
22.09.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 0
Матч завершен
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Тулуза
21' М. Бальде
90+1' Р. Февр
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брест - Тулуза
Матч завершен
ГОЛ! 2:0! Ромен Февр
Пас отдал Абдалла Сима
90' +1
86'
Замена
Jaydee Canvot ️️️️➡️️ Umit Akdag
Замена
Жордан Амави ️️️️➡️️ Массадио Айдара
82'
78'
Замена
Франк Магри ️️️️➡️️ Чарли Крессуэлл
Замена
Махди Камара ️️️️➡️️ Жонас Мартен
74'
Замена
Абдалла Сима ️️️️➡️️ Ибрахим Салах
66'
Замена
Людовик Ажорк ️️️️➡️️ Мама Бальде
66'
Замена
Ромен Февр ️️️️➡️️ Камори Думбия
66'
64'
Замена
Арон Доннум ️️️️➡️️ Габриэль Суасо
64'
Замена
Джошуа Кинг ️️️️➡️️ Закария Абухляль
63'
Замена
Миха Зайц ️️️️➡️️ Кристиан Кассерес
35'
Пенальти не реализован Закария Абухляль
Желтая карточка
Матиас Лаж
34'
ГОЛ! 1:0! Мама Бальде
Пас отдал Матиас Лаж
21'
19'
Желтая карточка
Кристиан Кассерес
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
22
Массадио Айдара
ЛЗ
25
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
8
Уго Маньетти
(К) ЦП
28
Жонас Мартен
ЦП
9
Камори Думбия
АП
34
Ибрахим Салах
ЛВ
14
Мама Бальде
ПВ
26
Матиас Лаж
ПВ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Тулуза
50
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
6
Umit Akdag
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
8
Венсан Сьерро
(К) ЦП
10
Янн Гбоу
ЛВ
80
Шави Бабика
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Брест
30
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
7
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
17
Абдалла Сима
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Тулуза
30
Алекс Домингес
ВР
39
Jaydee Canvot
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
20
Никлас Шмидт
ЦП
21
Миха Зайц
ЦП
5
Денис Генро
АП
15
Арон Доннум
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
13
Джошуа Кинг
ЦФ
3-2-3-2
40
Бизот
22
Айдара
25
Ле Кардинал
12
Зогбе
8
Маньетти
28
Мартен
34
Салах
9
Думбия
26
Лаж
3
Ндиайе
14
Бальде
3-2-2-3
50
Ресте
2
Николайсен
4
Крессуэлл
6
19
Сидибе
17
Суасо
23
Кассерес
8
Сьерро
7
Абухляль
80
Бабика
10
Гбоу
22
Айдара
23
Амави
23
Амави
22
Айдара
28
Мартен
45
Камара
45
Камара
28
Мартен
34
Салах
17
Сима
17
Сима
34
Салах
9
Думбия
21
Февр
21
Февр
9
Думбия
14
Бальде
19
Ажорк
19
Ажорк
14
Бальде
6
39
39
6
23
Кассерес
21
Зайц
21
Зайц
23
Кассерес
17
Суасо
15
Доннум
15
Доннум
17
Суасо
4
Крессуэлл
9
Магри
9
Магри
4
Крессуэлл
7
Абухляль
13
Кинг
13
Кинг
7
Абухляль
Остались в запасе
Брест
Тулуза
30
Грегуар Кудер
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
7
Кенни Лала
ПЗ
Главный тренер
Эрик Руа
30
Алекс Домингес
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
20
Никлас Шмидт
ЦП
5
Денис Генро
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
30
Грегуар Кудер
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
7
Кенни Лала
ПЗ
Остались в запасе
30
Алекс Домингес
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
20
Никлас Шмидт
ЦП
5
Денис Генро
АП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Брест - Тулуза
1
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
18
Количество передач
361
471
Сейвы
1
3
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.47
2.42
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Florent Batta, France
Стадион:
Stade Francis-Le Ble, Brest
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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