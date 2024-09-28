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Сент-Этьен
Лилль
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
«Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:50
0
Лига 1. «Ницца» раскрошила 10-кратного чемпиона Франции (8:0)
20 сентября, 23:49
2
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
Лига 1. «Ницца» раскрошила 10-кратного чемпиона Франции (8:0)
20 сентября, 23:49
2
«Ницца» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 20 сентября 2024
19 сентября, 11:18
0
«Сент-Этьен» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024
13 сентября, 20:35
0
Прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Лилль», 4-й тур Лига 1, 13 сентября 2024 года
12 сентября, 13:34
0
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
«Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:50
0
«Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:38
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
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Последние матчи
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Сент-Этьен
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1 : 0
13.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1 : 0
13.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
4 : 0
31.08.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
0 : 2
24.08.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
1 : 0
17.08.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1 : 0
13.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 3
01.09.2024
ПСЖ

Сент-Этьен - Лилль: обзор матча 13 сентября 2024

Сент-Этьен
13.09.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 0
Матч завершен
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Лилль
6' М. Кафаро
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сент-Этьен - Лилль
Матч завершен
Замена
Louis Mouton ️️️️➡️️ Матис Амугу
81'
Замена
Ибрахим Сиссоко ️️️️➡️️ Люка Стассен
81'
76'
Замена
Митчел Баккер ️️️️➡️️ Габриэль Гудмундссон
Замена
Флориан Тардье ️️️️➡️️ Эмен Муэффек
76'
68'
Замена
️️️️➡️️ Тиагу Сантуш
Замена
Бен Олд ️️️️➡️️ Матье Кафаро
68'
Желтая карточка
Пьер Корню
61'
57'
Замена
Осаме Сахрауи ️️️️➡️️ Реми Кабелла
57'
Замена
Анхель Гомес ️️️️➡️️ Айюб Буадди
57'
Замена
Джонатан Дэвид ️️️️➡️️ Мохамед Байо
54'
Желтая карточка
Бенжамин Андре
ГОЛ! 1:0! Матье Кафаро
Пас отдал Зурико Давиташвили
6'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
17
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
(К) ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
29
Эмен Муэффек
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
4
Пьер Эква
ОП
37
Матис Амугу
ЦП
18
Матье Кафаро
АП
22
Зурико Давиташвили
АП
32
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лилль
30
Лукас Шевалье
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
23
Эдон Жегрова
ПВ
27
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Сент-Этьен
1
Brice Maubleu
ВР
19
Лео Петро
ЛЗ
3
Микаэль Наде
ЦЗ
10
Флориан Тардье
ОП
26
Ламин Фомба
ЦП
14
Louis Mouton
ЦП
6
Benjamin Bouchouari
ЦП
11
Бен Олд
ЛВ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
36
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Андре Гомеш
ЦП
8
Анхель Гомес
ЦП
19
Матиас Фернандес
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Джонатан Дэвид
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Ларсоннер
29
Муэффек
5
Абдельхамид
21
Батубинсика
17
Корню
4
Эква
8
Аппиа
37
Амугу
22
Давиташвили
18
Кафаро
32
Стассен
3-2-1-3-1
30
Шевалье
12
Менье
18
Диаките
4
Александро
22
Сантуш
5
Гудмундссон
21
Андре
23
Жегрова
32
Буадди
10
Кабелла
27
Байо
29
Муэффек
10
Тардье
10
Тардье
29
Муэффек
37
Амугу
14
14
37
Амугу
18
Кафаро
11
Олд
11
Олд
18
Кафаро
32
Стассен
9
Сиссоко
9
Сиссоко
32
Стассен
5
Гудмундссон
20
Баккер
20
Баккер
5
Гудмундссон
32
Буадди
8
Гомес
8
Гомес
32
Буадди
10
Кабелла
11
Сахрауи
11
Сахрауи
10
Кабелла
27
Байо
9
Дэвид
9
Дэвид
27
Байо
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лилль
1
Brice Maubleu
ВР
19
Лео Петро
ЛЗ
3
Микаэль Наде
ЦЗ
26
Ламин Фомба
ЦП
6
Benjamin Bouchouari
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
1
Вито Манноне
ВР
36
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Андре Гомеш
ЦП
19
Матиас Фернандес
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Brice Maubleu
ВР
19
Лео Петро
ЛЗ
3
Микаэль Наде
ЦЗ
26
Ламин Фомба
ЦП
6
Benjamin Bouchouari
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
36
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Андре Гомеш
ЦП
19
Матиас Фернандес
ЛВ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Сент-Этьен - Лилль
1
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
29
71
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
10
Офсайды
3
1
Количество передач
283
693
Сейвы
4
4
Точность передач %
73
88
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.16
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Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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