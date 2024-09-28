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0
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21 сентября, 18:50
0
«Ренн» – «Ланс»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:42
0
«Ланс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 20:35
0
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14 сентября, 12:51
0
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:34
0
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
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28.09.2024
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Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 1
01.09.2024
Ланс
Лига конференций, 4 раунд
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2 : 0
29.08.2024
Ланс
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Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
4 : 3
30.08.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
0 : 2
24.08.2024
Монако

Ланс - Лион: обзор матча 15 сентября 2024

Ланс
15.09.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 0
Матч завершен
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Лион
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ланс - Лион
Матч завершен
88'
Замена
Таннер Тессманн ️️️️➡️️ Неманья Матич
Замена
Нил Эль-Айнауи ️️️️➡️️ Анди Диуф
85'
Замена
Мартин Сатриано ️️️️➡️️ Флориан Сотока
84'
Замена
Анасс Зарури ️️️️➡️️ Адриен Томассон
84'
80'
Замена
Малик Фофана ️️️️➡️️ Абнер
Замена
Реми Лабе Ласкари ️️️️➡️️ Уэсли Саид
70'
65'
Замена
Жордан Верету ️️️️➡️️ Корентен Толиссо
65'
Замена
Жорж Микаутадзе ️️️️➡️️ Джифт Орбан
Замена
Hamzat Ojediran ️️️️➡️️ Давид Кошта
58'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
(К) ВР
3
Дейвер Машадо
ЛЗ
14
Факундо Медина
ЦЗ
25
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
18
Анди Диуф
ЦП
10
Давид Кошта
АП
28
Адриен Томассон
АП
29
Пшемыслав Франковски
ЛВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Лион
23
Лукас Перри
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
55
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
31
Неманья Матич
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
9
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Ланс
16
Коффи Куаку
ВР
20
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
23
Нил Эль-Айнауи
ЦП
15
Hamzat Ojediran
ЦП
21
Анасс Зарури
ЛВ
9
Мартин Сатриано
ЦФ
36
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
27
Варме Омари
ЦЗ
15
Таннер Тессманн
ЦП
7
Жордан Верету
ЦП
17
Саид Бенрахма
ЛВ
37
Эрнест Нуама
ЛВ
11
Малик Фофана
ПВ
69
Жорж Микаутадзе
ЦФ
4-1-3-2
30
Самба
3
Машадо
25
Хусанов
24
Гради
14
Медина
18
Диуф
29
Франковски
28
Томассон
10
Кошта
7
Сотока
22
Саид
3-1-4-2
23
Перри
19
Ниахате
55
Чалета-Цар
16
Абнер
31
Матич
98
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
6
Какере
8
Толиссо
9
Орбан
10
Ляказетт
18
Диуф
23
Эль-Айнауи
23
Эль-Айнауи
18
Диуф
10
Кошта
15
15
10
Кошта
28
Томассон
21
Зарури
21
Зарури
28
Томассон
7
Сотока
9
Сатриано
9
Сатриано
7
Сотока
22
Саид
36
Лабе Ласкари
36
Лабе Ласкари
22
Саид
31
Матич
15
Тессманн
15
Тессманн
31
Матич
8
Толиссо
7
Верету
7
Верету
8
Толиссо
16
Абнер
11
Фофана
11
Фофана
16
Абнер
9
Орбан
69
Микаутадзе
69
Микаутадзе
9
Орбан
Остались в запасе
Ланс
Лион
16
Коффи Куаку
ВР
20
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
Главный тренер
Уилл Стилл
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
27
Варме Омари
ЦЗ
17
Саид Бенрахма
ЛВ
37
Эрнест Нуама
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
16
Коффи Куаку
ВР
20
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
27
Варме Омари
ЦЗ
17
Саид Бенрахма
ЛВ
37
Эрнест Нуама
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Ланс - Лион
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Угловые удары
5
8
Нарушения
12
11
Офсайды
4
3
Количество передач
493
418
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.47
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Бастьен Дешепи
Стадион:
Стад Болла-Делели
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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