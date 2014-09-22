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Реймс
Ренн
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
22 сентября, 15:49
14
Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1
22 сентября, 09:30
2
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить «Реймс» (1:1)
21 сентября, 23:57
3
«Реймс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 20:50
0
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:50
0
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Последние матчи
Все
Реймс
Ренн
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 3 тур
Реймс
2 : 1
01.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
2 : 2
25.08.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 1 тур
Реймс
0 : 2
17.08.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Реймс
2 : 1
01.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
3 : 1
25.08.2024
Ренн

Реймс - Ренн: обзор матча 01 сентября 2024

Реймс
01.09.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 1
Матч завершен
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Ренн
41' Д. Ито
48' У. Диаките
13' Л. Эстигард
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Реймс - Ренн
Матч завершен
Желтая карточка
Жозеф Окуму
90' +2
Замена
Тибо де Смет ️️️️➡️️ Аурелиу Бута
86'
Замена
Реда Хадра ️️️️➡️️ Дзюня Ито
81'
Замена
Седрик Кипр ️️️️➡️️ Кеито Накамура
81'
73'
Замена
Henrik Wendel Meister ️️️️➡️️ Людовик Бляс
72'
Замена
Батист Сантамария ️️️️➡️️ Глен Камара
72'
Замена
Лоранс Ассиньон ️️️️➡️️ Ханс Хатебур
Замена
Тедди Теума ️️️️➡️️ Яя Фофана
72'
Замена
Амин Салама ️️️️➡️️ Умар Диаките
72'
64'
Замена
Алиду Сейду ️️️️➡️️ Адриен Трюффер
64'
Замена
Карлос Андрес Гомес ️️️️➡️️ Арно Калимуэндо
53'
Желтая карточка
Адриен Трюффер
ГОЛ! 2:1! Умар Диаките
Пас отдал Аурелиу Бута
48'
ГОЛ! 1:1! Дзюня Ито
Пас отдал Яя Фофана
41'
Желтая карточка
Аурелиу Бута
31'
13'
ГОЛ! 0:1! Лео Эстигард
Пас отдал Людовик Бляс
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
94
Йехван Диуф
ВР
55
Ноа Санги
ЛЗ
5
Эммануэль Агбаду
(К) ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
23
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Валентен Атангана
ОП
15
Маршал Манетси
ОП
71
Яя Фофана
ЦП
17
Кеито Накамура
ЛВ
7
Дзюня Ито
ПВ
22
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Ренн
30
Стив Манданда
(К) ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
4
Кристофер Во
ЦЗ
55
Лео Эстигард
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
6
Азор Матусива
ОП
7
Альберт Гренбек
ЦП
28
Глен Камара
ЦП
11
Людовик Бляс
АП
10
Амин Гуири
ЦФ
9
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
25
Тибо де Смет
ЛЗ
21
Седрик Кипр
ЦЗ
63
Mohamed Bamba
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
25
Адама Боянг
ЦФ
11
Амин Салама
ЦФ
14
Реда Хадра
ЦФ
Ренн
23
Готье Гайо
ВР
15
Mikayil Faye
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
8
Батист Сантамария
ОП
17
Джордан Джеймс
ЦП
38
Djaoui Cissé
ЦП
20
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Henrik Wendel Meister
ЦФ
4-2-1-2-1
94
Диуф
55
Санги
5
Агбаду
2
Окуму
23
Бута
6
Атангана
15
Манетси
71
Фофана
17
Накамура
7
Ито
22
Диаките
4-1-2-1-2
30
Манданда
33
Хатебур
4
Во
55
Эстигард
3
Трюффер
6
Матусива
7
Гренбек
28
Камара
11
Бляс
9
Калимуэндо
10
Гуири
23
Бута
25
де Смет
25
де Смет
23
Бута
17
Накамура
21
Кипр
21
Кипр
17
Накамура
71
Фофана
10
Теума
10
Теума
71
Фофана
22
Диаките
11
Салама
11
Салама
22
Диаките
7
Ито
14
Хадра
14
Хадра
7
Ито
3
Трюффер
36
Сейду
36
Сейду
3
Трюффер
33
Хатебур
22
Ассиньон
22
Ассиньон
33
Хатебур
28
Камара
8
Сантамария
8
Сантамария
28
Камара
9
Калимуэндо
20
Гомес
20
Гомес
9
Калимуэндо
11
Бляс
19
19
11
Бляс
Остались в запасе
Реймс
Ренн
20
Александре Оллеро
ВР
63
Mohamed Bamba
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
25
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
23
Готье Гайо
ВР
15
Mikayil Faye
ЦЗ
17
Джордан Джеймс
ЦП
38
Djaoui Cissé
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
63
Mohamed Bamba
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
25
Адама Боянг
ЦФ
Остались в запасе
23
Готье Гайо
ВР
15
Mikayil Faye
ЦЗ
17
Джордан Джеймс
ЦП
38
Djaoui Cissé
ЦП
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Реймс - Ренн
2
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
13
Офсайды
0
2
Количество передач
401
350
Сейвы
4
5
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.74
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Mathieu Vernice, France
Стадион:
Огюст Делоне
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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