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Монако
Ланс
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
Реакция Канчельскиса на решение Головина продлить контракт с «Монако»
27 сентября, 20:00
6
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:33
0
Сычев отреагировал на решение Головина продлить контракт с «Монако»
26 сентября, 13:00
4
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
Реакция Канчельскиса на решение Головина продлить контракт с «Монако»
27 сентября, 20:00
6
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
Сычев отреагировал на решение Головина продлить контракт с «Монако»
26 сентября, 13:00
4
Головин продлит контракт с «Монако»: подробности
26 сентября, 11:00
2
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:33
0
«Ренн» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 18:50
0
«Ренн» – «Ланс»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:42
0
«Ланс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 20:35
0
«Ланс» – «Лион»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 15 сентября 2024
14 сентября, 12:51
0
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Последние матчи
Все
Монако
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Лига чемпионов, 1 тур
Монако
2 : 1
19.09.2024
Барселона
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Лига чемпионов, 1 тур
Монако
2 : 1
19.09.2024
Барселона
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 1
01.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 1
01.09.2024
Ланс
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 0
29.08.2024
Ланс

Монако - Ланс: обзор матча 01 сентября 2024

Монако
01.09.2024, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Ланс
84' Д. Закария
90+3' П. Франковски (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Монако - Ланс
Матч завершен
90' +3
ГОЛ с пенальти! 1:1! Пшемыслав Франковски
86'
Замена
Мартин Сатриано ️️️️➡️️ Джоаннер Чавес
ГОЛ! 1:0! Денис Закария
Пас отдал Каю Энрике
84'
Замена
Александр Головин ️️️️➡️️ Кристиан Мависса Элеби
82'
68'
Желтая карточка
Реми Лабе Ласкари
Замена
Каю Энрике ️️️️➡️️ Кассум Уаттара
66'
Замена
Джордж Иленихена ️️️️➡️️ Элисс Бен-Сегир
65'
Замена
Брель Эмболо ️️️️➡️️ Фоларин Балогун
65'
65'
Замена
Пшемыслав Франковски ️️️️➡️️ Рубен Агилар
64'
Замена
Hamzat Ojediran ️️️️➡️️ Адриен Томассон
Желтая карточка
Вандерсон
54'
46'
Замена
Реми Лабе Ласкари ️️️️➡️️ Уэсли Саид
Замена
Вандерсон ️️️️➡️️ Джордан Тезе
46'
40'
Замена
Давид Кошта ️️️️➡️️ Анасс Зарури
39'
Желтая карточка
Флориан Сотока
34'
Желтая карточка
Рубен Агилар
9'
Желтая карточка
Жонатан Гради
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
17
Уилфрид Синго
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
88
Сунгуту Магасса
ЦП
7
Элисс Бен-Сегир
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ланс
30
Брис Самба
(К) ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
14
Факундо Медина
ЦЗ
25
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
21
Анасс Зарури
ЛВ
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Монако
50
Янн Льенар
ВР
12
Каю Энрике
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
10
Александр Головин
АП
27
Крепин Дьятта
ПВ
21
Джордж Иленихена
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Ланс
1
Денис Петрич
ВР
20
Маланг Сарр
ЦЗ
26
Нампалис Менди
ЦП
15
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Давид Кошта
АП
29
Пшемыслав Франковски
ЛВ
36
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
9
Мартин Сатриано
ЦФ
8
М'Бала Нзола
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Кен
20
Уаттара
4
Тезе
13
Мависса Элеби
17
Синго
6
Закария
88
Магасса
18
Минамино
11
Аклиуш
7
Бен-Сегир
9
Балогун
3-2-1-2-2
30
Самба
14
Медина
25
Хусанов
24
Гради
2
Агилар
13
Чавес
18
Диуф
28
Томассон
21
Зарури
22
Саид
7
Сотока
20
Уаттара
12
Энрике
12
Энрике
20
Уаттара
4
Тезе
2
Вандерсон
2
Вандерсон
4
Тезе
13
Мависса Элеби
10
Головин
10
Головин
13
Мависса Элеби
7
Бен-Сегир
21
Иленихена
21
Иленихена
7
Бен-Сегир
9
Балогун
36
Эмболо
36
Эмболо
9
Балогун
28
Томассон
15
15
28
Томассон
21
Зарури
10
Кошта
10
Кошта
21
Зарури
2
Агилар
29
Франковски
29
Франковски
2
Агилар
22
Саид
36
Лабе Ласкари
36
Лабе Ласкари
22
Саид
13
Чавес
9
Сатриано
9
Сатриано
13
Чавес
Остались в запасе
Монако
Ланс
50
Янн Льенар
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
27
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Денис Петрич
ВР
20
Маланг Сарр
ЦЗ
26
Нампалис Менди
ЦП
8
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
27
Крепин Дьятта
ПВ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
20
Маланг Сарр
ЦЗ
26
Нампалис Менди
ЦП
8
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Монако - Ланс
1
5
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
7
Нарушения
11
21
Офсайды
2
1
Количество передач
447
267
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
0.94
2.22
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Луи II
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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