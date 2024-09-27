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Брест
Сент-Этьен
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
Лига 1. «Ницца» раскрошила 10-кратного чемпиона Франции (8:0)
20 сентября, 23:49
2
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
Лига 1. «Ницца» раскрошила 10-кратного чемпиона Франции (8:0)
20 сентября, 23:49
2
«Ницца» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 20 сентября 2024
19 сентября, 11:18
0
«Сент-Этьен» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024
13 сентября, 20:35
0
Прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Лилль», 4-й тур Лига 1, 13 сентября 2024 года
12 сентября, 13:34
0
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Последние матчи
Все
Брест
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
4 : 0
31.08.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1 : 0
13.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
4 : 0
31.08.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
0 : 2
24.08.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
1 : 0
17.08.2024
Сент-Этьен

Брест - Сент-Этьен: обзор матча 31 августа 2024

Брест
31.08.2024, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
4 : 0
Матч завершен
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Сент-Этьен
10' М. Камара
32' Р. дель Кастильо (П)
77' Л. Ажорк
84' К. Лала (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брест - Сент-Этьен
Матч завершен
Замена
Аксель Камблан ️️️️➡️️ Ромен дель Кастильо
86'
85'
Замена
Флориан Тардье ️️️️➡️️ Матис Амугу
85'
Замена
Лео Петро ️️️️➡️️ Пьер Корню
ГОЛ с пенальти! 4:0! Кенни Лала
84'
82'
Желтая карточка
Пьер Корню
80'
Желтая карточка
Матье Кафаро
ГОЛ! 3:0! Людовик Ажорк
77'
Замена
Матиас Лаж ️️️️➡️️ Ромен Февр
75'
Замена
Сумаила Кулибали ️️️️➡️️ Жульен Ле Кардинал
74'
Замена
Люк Зогбе ️️️️➡️️ Жордан Амави
74'
Замена
Жонас Мартен ️️️️➡️️ Абдалла Сима
67'
66'
Желтая карточка
Дилан Батубинсика
59'
Замена
Эмен Муэффек ️️️️➡️️ Ламин Фомба
59'
Замена
Ибраима Ваджи ️️️️➡️️ Ayman Aiki
59'
Замена
Деннис Аппиа ️️️️➡️️ Иванн Масон
56'
Желтая карточка
Иванн Масон
ГОЛ с пенальти! 2:0! Ромен дель Кастильо
32'
30'
Желтая карточка
Ламин Фомба
ГОЛ! 1:0! Махди Камара
10'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
25
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
7
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
17
Абдалла Сима
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
10
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
17
Пьер Корню
ЛЗ
27
Иванн Масон
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
(К) ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
26
Ламин Фомба
ЦП
37
Матис Амугу
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
18
Матье Кафаро
АП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
39
Ayman Aiki
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Брест
30
Грегуар Кудер
ВР
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
28
Жонас Мартен
ЦП
11
Аксель Камблан
АП
26
Матиас Лаж
ПВ
32
Ibrahim Kanté
ЦФ
33
Serigne Diop
ЦФ
Сент-Этьен
1
Brice Maubleu
ВР
19
Лео Петро
ЛЗ
3
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
29
Эмен Муэффек
ПЗ
10
Флориан Тардье
ОП
34
Antoine Gauthier
ЦП
14
Louis Mouton
ЦП
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
4-2-3-1
40
Бизот
23
Амави
25
Ле Кардинал
5
Шардонне
7
Лала
45
Камара
8
Маньетти
17
Сима
21
Февр
10
дель Кастильо
19
Ажорк
4-2-2-2
30
Ларсоннер
17
Корню
5
Абдельхамид
21
Батубинсика
27
Масон
26
Фомба
37
Амугу
22
Давиташвили
18
Кафаро
39
9
Сиссоко
25
Ле Кардинал
44
Кулибали
44
Кулибали
25
Ле Кардинал
23
Амави
12
Зогбе
12
Зогбе
23
Амави
17
Сима
28
Мартен
28
Мартен
17
Сима
10
дель Кастильо
11
Камблан
11
Камблан
10
дель Кастильо
21
Февр
26
Лаж
26
Лаж
21
Февр
17
Корню
19
Петро
19
Петро
17
Корню
27
Масон
8
Аппиа
8
Аппиа
27
Масон
26
Фомба
29
Муэффек
29
Муэффек
26
Фомба
37
Амугу
10
Тардье
10
Тардье
37
Амугу
39
25
Ваджи
25
Ваджи
39
Остались в запасе
Брест
Сент-Этьен
30
Грегуар Кудер
ВР
32
Ibrahim Kanté
ЦФ
33
Serigne Diop
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
1
Brice Maubleu
ВР
3
Микаэль Наде
ЦЗ
34
Antoine Gauthier
ЦП
14
Louis Mouton
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
30
Грегуар Кудер
ВР
32
Ibrahim Kanté
ЦФ
33
Serigne Diop
ЦФ
Остались в запасе
1
Brice Maubleu
ВР
3
Микаэль Наде
ЦЗ
34
Antoine Gauthier
ЦП
14
Louis Mouton
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Брест - Сент-Этьен
5
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
7
2
Нарушения
12
28
Офсайды
2
4
Количество передач
321
372
Сейвы
0
4
Точность передач %
74
82
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
18
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
3.26
0.24
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Gael Angoula, France
Стадион:
Stade Francis-Le Ble, Brest
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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