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Лион
Монако
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:34
0
Реакция Канчельскиса на решение Головина продлить контракт с «Монако»
27 сентября, 20:00
6
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:34
0
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:04
0
Ловрен перешел в клуб, за который играют два россиянина
16 сентября, 13:03
0
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
Реакция Канчельскиса на решение Головина продлить контракт с «Монако»
27 сентября, 20:00
6
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
Сычев отреагировал на решение Головина продлить контракт с «Монако»
26 сентября, 13:00
4
Головин продлит контракт с «Монако»: подробности
26 сентября, 11:00
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Лион
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Лига чемпионов, 1 тур
Монако
2 : 1
19.09.2024
Барселона
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
4 : 3
30.08.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
0 : 2
24.08.2024
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Лига чемпионов, 1 тур
Монако
2 : 1
19.09.2024
Барселона
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 1
01.09.2024
Ланс

Лион - Монако: обзор матча 24 августа 2024

Лион
24.08.2024, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 2
Матч завершен
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Монако
65' Э. Бен-Сегир
80' Л. Камара
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лион - Монако
Матч завершен
90' +6
Вторая желтая
Ламин Камара
Желтая карточка
Клинтон Мата
90' +5
90' +3
Желтая карточка
Ламин Камара
Желтая карточка
Корентен Толиссо
90'
86'
Замена
Уилфрид Синго ️️️️➡️️ Такуми Минамино
86'
Замена
Сунгуту Магасса ️️️️➡️️ Денис Закария
Замена
Махамаду Диавара ️️️️➡️️ Саид Бенрахма
81'
Замена
Корентен Толиссо ️️️️➡️️ Максанс Какере
81'
80'
ГОЛ! 0:2! Ламин Камара
Пас отдал Кассум Уаттара
77'
Замена
Кассум Уаттара ️️️️➡️️ Элисс Бен-Сегир
Замена
Неманья Матич ️️️️➡️️ Абнер
73'
Замена
Мама Бальде ️️️️➡️️ Малик Фофана
73'
65'
ГОЛ! 0:1! Элисс Бен-Сегир
Пас отдал Магнес Аклиуш
64'
Замена
Джордан Тезе ️️️️➡️️ Вандерсон
64'
Замена
Джордж Иленихена ️️️️➡️️ Брель Эмболо
44'
Желтая карточка
Мохаммед Салису
Замена
Жорж Микаутадзе ️️️️➡️️ Эрнест Нуама
17'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
23
Лукас Перри
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
55
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Максанс Какере
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Саид Бенрахма
ЛВ
37
Эрнест Нуама
ЛВ
11
Малик Фофана
ПВ
10
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Монако
16
Филипп Кен
ВР
5
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
15
Ламин Камара
ЦП
7
Элисс Бен-Сегир
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
20
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Орель Мангала
ОП
31
Неманья Матич
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
34
Махамаду Диавара
ЦП
14
Мама Бальде
ПВ
69
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Монако
50
Янн Льенар
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Каю Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
17
Уилфрид Синго
ПЗ
88
Сунгуту Магасса
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
21
Джордж Иленихена
ЦФ
3-3-3-1
23
Перри
16
Абнер
55
Чалета-Цар
19
Ниахате
6
Какере
22
Мата
98
Мэйтленд-Найлс
37
Нуама
17
Бенрахма
11
Фофана
10
Ляказетт
3-1-1-3-2
16
Кен
2
Вандерсон
22
Салису
5
Керер
6
Закария
15
Камара
4
Якобс
11
Аклиуш
18
Минамино
36
Эмболо
7
Бен-Сегир
16
Абнер
31
Матич
31
Матич
16
Абнер
6
Какере
8
Толиссо
8
Толиссо
6
Какере
17
Бенрахма
34
Диавара
34
Диавара
17
Бенрахма
11
Фофана
14
Бальде
14
Бальде
11
Фофана
37
Нуама
69
Микаутадзе
69
Микаутадзе
37
Нуама
7
Бен-Сегир
20
Уаттара
20
Уаттара
7
Бен-Сегир
2
Вандерсон
4
Тезе
4
Тезе
2
Вандерсон
18
Минамино
17
Синго
17
Синго
18
Минамино
6
Закария
88
Магасса
88
Магасса
6
Закария
36
Эмболо
21
Иленихена
21
Иленихена
36
Эмболо
Остались в запасе
Лион
Монако
1
Антони Лопеш
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
20
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Орель Мангала
ОП
Главный тренер
Пьер Саж
50
Янн Льенар
ВР
12
Каю Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
20
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Орель Мангала
ОП
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
12
Каю Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Лион - Монако
2
1
2
Всего ударов по воротам
1
21
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
6
Нарушения
19
9
Офсайды
4
1
Количество передач
314
487
Сейвы
4
0
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
0
14
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
0.03
1.94
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Групама Стэдиум
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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