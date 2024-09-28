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Ланс
Брест
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0
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27 сентября, 19:33
0
«Ренн» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 18:50
0
«Ренн» – «Ланс»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:42
0
«Ланс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
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0
«Ланс» – «Лион»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 15 сентября 2024
14 сентября, 12:51
0
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
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Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 1
01.09.2024
Ланс
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 0
29.08.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
4 : 0
31.08.2024
Сент-Этьен

Ланс - Брест: обзор матча 25 августа 2024

Ланс
25.08.2024, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 0
Матч завершен
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Брест
19' Д. Чавес
45' Ж. Ле Кардинал (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ланс - Брест
Матч завершен
Замена
Пшемыслав Франковски ️️️️➡️️ Анди Диуф
90'
90'
Замена
Люк Зогбе ️️️️➡️️ Жордан Амави
Красная карточка
Дейвер Машадо
88'
Желтая карточка
Абдукодир Хусанов
83'
79'
Замена
Жереми ле Дуарон ️️️️➡️️ Людовик Ажорк
79'
Замена
Матиас Лаж ️️️️➡️️ Ромен Февр
Замена
Дейвер Машадо ️️️️➡️️ Джоаннер Чавес
75'
Замена
Абдукодир Хусанов ️️️️➡️️ Жонатан Гради
75'
Замена
Мартин Сатриано ️️️️➡️️ Реми Лабе Ласкари
75'
67'
Желтая карточка
Ромен Февр
67'
Желтая карточка
Уго Маньетти
Замена
Анжело Фульини ️️️️➡️️ Анасс Зарури
66'
64'
Замена
Абдалла Сима ️️️️➡️️ Жонас Мартен
ГОЛ в свои ворота! 2:0! Жульен Ле Кардинал
45'
25'
Желтая карточка
Жордан Амави
ГОЛ! 1:0! Джоаннер Чавес
Пас отдал Анасс Зарури
19'
Желтая карточка
Реми Лабе Ласкари
17'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
(К) ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
14
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
21
Анасс Зарури
ЛВ
36
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Брест
40
Марко Бизот
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
7
Кенни Лала
ПЗ
25
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
28
Жонас Мартен
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
10
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Ланс
16
Коффи Куаку
ВР
3
Дейвер Машадо
ЛЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
25
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
15
Hamzat Ojediran
ЦП
11
Анжело Фульини
ЦП
29
Пшемыслав Франковски
ЛВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Мартин Сатриано
ЦФ
Брест
30
Грегуар Кудер
ВР
4
Ашраф Дари
ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
11
Аксель Камблан
АП
26
Матиас Лаж
ПВ
17
Абдалла Сима
ПВ
21
Жереми ле Дуарон
ЦФ
32
Ibrahim Kanté
ЦФ
3-2-1-2-2
30
Самба
14
Медина
24
Гради
4
Дансо
13
Чавес
2
Агилар
18
Диуф
21
Зарури
28
Томассон
7
Сотока
36
Лабе Ласкари
4-3-2-1
40
Бизот
25
Ле Кардинал
7
Лала
5
Шардонне
23
Амави
28
Мартен
45
Камара
8
Маньетти
10
дель Кастильо
21
Февр
19
Ажорк
13
Чавес
3
Машадо
3
Машадо
13
Чавес
24
Гради
25
Хусанов
25
Хусанов
24
Гради
21
Зарури
11
Фульини
11
Фульини
21
Зарури
18
Диуф
29
Франковски
29
Франковски
18
Диуф
36
Лабе Ласкари
9
Сатриано
9
Сатриано
36
Лабе Ласкари
23
Амави
12
Зогбе
12
Зогбе
23
Амави
21
Февр
26
Лаж
26
Лаж
21
Февр
28
Мартен
17
Сима
17
Сима
28
Мартен
19
Ажорк
21
ле Дуарон
21
ле Дуарон
19
Ажорк
Остались в запасе
Ланс
Брест
16
Коффи Куаку
ВР
20
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Hamzat Ojediran
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
30
Грегуар Кудер
ВР
4
Ашраф Дари
ЦЗ
11
Аксель Камблан
АП
32
Ibrahim Kanté
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
16
Коффи Куаку
ВР
20
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Hamzat Ojediran
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Остались в запасе
30
Грегуар Кудер
ВР
4
Ашраф Дари
ЦЗ
11
Аксель Камблан
АП
32
Ibrahim Kanté
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Ланс - Брест
2
1
3
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
7
Офсайды
6
1
Количество передач
490
463
Сейвы
2
8
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
16
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.53
0.77
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jeremie Pignard, France
Стадион:
Стад Болла-Делели
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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