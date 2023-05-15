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Лилль
Анжер
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
«Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:50
0
«Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:38
0
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
«Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:50
0
«Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:38
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
20 мая, 08:50
0
Известна вторая команда, получившая повышение в Лигу 1
18 мая, 09:23
0
Владелец «Анжера» получил срок за домогательства – он трогал коллег за грудь и ягодицы
22 марта, 22:14
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
15 мая 2023, 07:55
0
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Последние матчи
Все
Лилль
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1 : 0
13.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 3
01.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 0
24.08.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
0 : 1
18.08.2024
Ланс

Лилль - Анжер: обзор матча 24 августа 2024

Лилль
24.08.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 0
Матч завершен
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Анжер
34' Т. Менье
90+4' М. Байо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лилль - Анжер
Матч завершен
ГОЛ! 2:0! Мохамед Байо
Пас отдал Реми Кабелла
90' +4
Замена
Айюб Буадди ️️️️➡️️ Осаме Сахрауи
90'
Замена
Мохамед Байо ️️️️➡️️ Джонатан Дэвид
89'
85'
Замена
Ибраима Ньян ️️️️➡️️ Жак Экоми
Замена
Тиагу Сантуш ️️️️➡️️ Тома Менье
78'
78'
Замена
Emmanuel Biumla ️️️️➡️️ Абдулайе Бамба
78'
Замена
Esteban Lepaul ️️️️➡️️ Сидики Шериф
Замена
Нгал'айель Мукау ️️️️➡️️ Хакон Арнар Харальдссон
77'
Замена
Реми Кабелла ️️️️➡️️ Этан Мбаппе
68'
68'
Замена
Зинедин Ферхат ️️️️➡️️ Пьеррик Капелле
63'
Желтая карточка
Фарид Эль-Мелали
46'
Замена
Фарид Эль-Мелали ️️️️➡️️ Зинедин Халед
Желтая карточка
Этан Мбаппе
45' +1
43'
Желтая карточка
Зинедин Халед
ГОЛ! 1:0! Тома Менье
Пас отдал Хакон Арнар Харальдссон
34'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Лукас Шевалье
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
29
Этан Мбаппе
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
7
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Анжер
30
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К) ЛП
12
Зинедин Халед
ОП
3
Жак Экоми
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
10
Химад Абделли
АП
11
Сидики Шериф
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
36
Усман Туре
ЦЗ
37
Vincent Burlet
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
27
Мохамед Байо
ЦФ
24
Андрей Илич
ЦФ
Анжер
16
Melvin Zinga
ВР
26
Florent Hanin
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
24
Emmanuel Biumla
ЦП
8
Жозеф Лопи
ЦП
20
Зинедин Ферхат
ПП
19
Esteban Lepaul
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Шевалье
18
Диаките
2
Манди
4
Александро
5
Гудмундссон
12
Менье
29
Мбаппе
21
Андре
7
Харальдссон
11
Сахрауи
9
Дэвид
4-1-3-1-1
30
Фофана
25
Бамба
2
Аркю
22
Хунтонджи
21
Лефор
12
Халед
3
Экоми
14
Белхдим
15
Капелле
10
Абделли
11
Шериф
12
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
12
Менье
7
Харальдссон
17
Мукау
17
Мукау
7
Харальдссон
29
Мбаппе
10
Кабелла
10
Кабелла
29
Мбаппе
11
Сахрауи
32
Буадди
32
Буадди
11
Сахрауи
9
Дэвид
27
Байо
27
Байо
9
Дэвид
25
Бамба
24
24
25
Бамба
15
Капелле
20
Ферхат
20
Ферхат
15
Капелле
11
Шериф
19
19
11
Шериф
12
Халед
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
12
Халед
3
Экоми
7
Ньян
7
Ньян
3
Экоми
Остались в запасе
Лилль
Анжер
1
Вито Манноне
ВР
36
Усман Туре
ЦЗ
37
Vincent Burlet
ЦЗ
24
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Melvin Zinga
ВР
26
Florent Hanin
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
8
Жозеф Лопи
ЦП
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
36
Усман Туре
ЦЗ
37
Vincent Burlet
ЦЗ
24
Андрей Илич
ЦФ
Остались в запасе
16
Melvin Zinga
ВР
26
Florent Hanin
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
8
Жозеф Лопи
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Лилль - Анжер
1
2
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
65
35
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
18
Офсайды
1
4
Количество передач
604
322
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.55
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Abdelatif Kherradji, France
Стадион:
Пьер Моруа
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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