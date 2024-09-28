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Сент-Этьен
Гавр
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
Лига 1. «Монако» победил «Гавр» (3:1), несмотря на гол Кузяева
22 сентября, 17:58
0
Кузяев забил «Монако»
22 сентября, 16:34
2
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
Лига 1. «Ницца» раскрошила 10-кратного чемпиона Франции (8:0)
20 сентября, 23:49
2
«Ницца» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 20 сентября 2024
19 сентября, 11:18
0
«Сент-Этьен» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024
13 сентября, 20:35
0
Прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Лилль», 4-й тур Лига 1, 13 сентября 2024 года
12 сентября, 13:34
0
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
Лига 1. «Монако» победил «Гавр» (3:1), несмотря на гол Кузяева
22 сентября, 17:58
0
Кузяев забил «Монако»
22 сентября, 16:34
2
«Монако» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 14:50
0
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Последние матчи
Все
Сент-Этьен
Гавр
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1 : 0
13.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1 : 0
13.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
4 : 0
31.08.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
0 : 2
24.08.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
1 : 0
17.08.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
0 : 2
24.08.2024
Гавр

Сент-Этьен - Гавр: обзор матча 24 августа 2024

Сент-Этьен
24.08.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 2
Матч завершен
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Гавр
57' А. Туре (П)
67' А. Санганте
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сент-Этьен - Гавр
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Рассул Ндиайе
Замена
Ayman Aiki ️️️️➡️️ Бен Олд
85'
85'
Замена
Самуэль Грандсир ️️️️➡️️ Яссин Кехта
Замена
Ибраима Ваджи ️️️️➡️️ Ибрахим Сиссоко
78'
75'
Замена
Йоанн Салмье ️️️️➡️️ Янис Зуауи
69'
Замена
Исса Сумаре ️️️️➡️️ Уссама Таргаллин
69'
Замена
Эммануэль Сабби ️️️️➡️️ Аруна Санганте
68'
Замена
Рассул Ндиайе ️️️️➡️️ Жосуэ Касимир
67'
ГОЛ! 0:2! Аруна Санганте
Пас отдал Янис Зуауи
Замена
Августин Боакье ️️️️➡️️ Флориан Тардье
62'
Замена
Louis Mouton ️️️️➡️️ Зурико Давиташвили
62'
Желтая карточка
Готье Ларсоннер
57'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Абдулайе Туре
Замена
Деннис Аппиа ️️️️➡️️ Марван Н'Зузи
46'
42'
Желтая карточка
Жосуэ Касимир
40'
Желтая карточка
Аруна Санганте
Желтая карточка
Матье Кафаро
40'
Желтая карточка
Марван Н'Зузи
33'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
27
Иванн Масон
ЛЗ
17
Марван Н'Зузи
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
(К) ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
10
Флориан Тардье
ОП
37
Матис Амугу
ЦП
11
Бен Олд
ЦП
18
Матье Кафаро
АП
22
Зурико Давиташвили
АП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Гавр
30
Артюр Десма
ВР
93
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
6
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
18
Янис Зуауи
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
94
Абдулайе Туре
ОП
5
Уссама Таргаллин
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
10
Жосуэ Касимир
ПВ
21
Антуан Жужу
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Сент-Этьен
1
Brice Maubleu
ВР
3
Микаэль Наде
ЦЗ
38
Beres Owusu
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
26
Ламин Фомба
ЦП
14
Louis Mouton
ЦП
20
Августин Боакье
АП
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
39
Ayman Aiki
ЦФ
Гавр
1
Матье Горжелен
ВР
22
Йоанн Салмье
ЦЗ
44
Ismail Bouneb
ЦП
19
Рассул Ндиайе
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
78
Daren Nbenbege Mosengo
ЦП
45
Исса Сумаре
ЛВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
29
Самуэль Грандсир
ПВ
4-1-2-2-1
30
Ларсоннер
27
Масон
5
Абдельхамид
21
Батубинсика
17
Н'Зузи
10
Тардье
37
Амугу
11
Олд
22
Давиташвили
18
Кафаро
9
Сиссоко
3-3-2-1-1
30
Десма
4
Льорис
6
Юте-Кинкуэ
18
Зуауи
7
Него
94
Туре
93
Санганте
5
Таргаллин
8
Кехта
10
Касимир
21
Жужу
17
Н'Зузи
8
Аппиа
8
Аппиа
17
Н'Зузи
22
Давиташвили
14
14
22
Давиташвили
10
Тардье
20
Боакье
20
Боакье
10
Тардье
9
Сиссоко
25
Ваджи
25
Ваджи
9
Сиссоко
11
Олд
39
39
11
Олд
18
Зуауи
22
Салмье
22
Салмье
18
Зуауи
10
Касимир
19
Ндиайе
19
Ндиайе
10
Касимир
5
Таргаллин
45
Сумаре
45
Сумаре
5
Таргаллин
93
Санганте
11
Сабби
11
Сабби
93
Санганте
8
Кехта
29
Грандсир
29
Грандсир
8
Кехта
Остались в запасе
Сент-Этьен
Гавр
1
Brice Maubleu
ВР
3
Микаэль Наде
ЦЗ
38
Beres Owusu
ЦЗ
26
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
1
Матье Горжелен
ВР
44
Ismail Bouneb
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
78
Daren Nbenbege Mosengo
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
1
Brice Maubleu
ВР
3
Микаэль Наде
ЦЗ
38
Beres Owusu
ЦЗ
26
Ламин Фомба
ЦП
Остались в запасе
1
Матье Горжелен
ВР
44
Ismail Bouneb
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
78
Daren Nbenbege Mosengo
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Сент-Этьен - Гавр
3
3
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
10
Офсайды
2
3
Количество передач
457
300
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.71
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Florent Batta, France
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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