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Страсбур
Ренн
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:45
0
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:45
0
«Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:50
0
«Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:38
0
«Лион» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
30 августа, 20:35
0
«Челси» продал португальского нападающего
16 августа, 17:48
0
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:50
0
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Последние матчи
Все
Страсбур
Ренн
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
4 : 3
30.08.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
3 : 1
25.08.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1 : 1
18.08.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Реймс
2 : 1
01.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
3 : 1
25.08.2024
Ренн

Страсбур - Ренн: обзор матча 25 августа 2024

Страсбур
25.08.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
3 : 1
Матч завершен
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Ренн
23' А. Сантос
48' Э. Эмега
87' К. Во (АГ)
57' Л. Бляс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Страсбур - Ренн
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Джордан Джеймс
Желтая карточка
Секу Мара
89'
89'
Желтая карточка
Лео Эстигард
ГОЛ в свои ворота! 3:1! Кристофер Во
87'
Замена
Себастьян Нанаси ️️️️➡️️ Хабиб Диарра
80'
Замена
Марвин Сенайя ️️️️➡️️ Калеб Уайли
80'
72'
Замена
Henrik Wendel Meister ️️️️➡️️ Амин Гуири
72'
Замена
Джордан Джеймс ️️️️➡️️ Альберт Гренбек
Замена
Жуниор Мванга ️️️️➡️️ Исмаэль Дукуре
70'
Замена
Секу Мара ️️️️➡️️ Эмануэль Эмега
66'
Замена
Феликс Лемарешаль ️️️️➡️️ Диегу Морейра
66'
58'
Замена
Ханс Хатебур ️️️️➡️️ Лоранс Ассиньон
58'
Замена
Арно Калимуэндо ️️️️➡️️ Алиду Сейду
57'
ГОЛ! 2:1! Людовик Бляс
Желтая карточка
Диегу Морейра
55'
ГОЛ! 2:0! Эмануэль Эмега
48'
40'
Желтая карточка
Алиду Сейду
ГОЛ! 1:0! Андрей Сантос
Пас отдал Сайду Соу
23'
19'
Желтая карточка
Кристофер Во
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
5
Абакар Силла
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
29
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
22
Гела Дуэ
ПЗ
19
Хабиб Диарра
(К) ОП
8
Андрей Сантос
ОП
7
Диегу Морейра
ЛВ
26
Дилан Баква
ЦФ
10
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Ренн
30
Стив Манданда
(К) ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
55
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Кристофер Во
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Азор Матусива
ОП
28
Глен Камара
ЦП
7
Альберт Гренбек
ЦП
11
Людовик Бляс
АП
10
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Страсбур
16
Робин Риссе
ВР
23
Мамаду Сарр
ЦЗ
18
Жуниор Мванга
ЦЗ
28
Марвин Сенайя
ПЗ
6
Феликс Лемарешаль
ЦП
17
Daouda Diongu
ЦП
15
Себастьян Нанаси
ЛВ
20
O. Perea
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Ренн
23
Готье Гайо
ВР
27
Варме Омари
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Батист Сантамария
ОП
38
Djaoui Cissé
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
20
Карлос Андрес Гомес
ПВ
9
Арно Калимуэндо
ЦФ
19
Henrik Wendel Meister
ЦФ
3-4-1-2
30
Юнссон
5
Силла
4
Соу
29
Дукуре
12
Уайли
19
Диарра
8
Сантос
22
Дуэ
7
Морейра
10
Эмега
26
Баква
3-3-2-1-1
30
Манданда
22
Ассиньон
55
Эстигард
4
Во
36
Сейду
6
Матусива
3
Трюффер
28
Камара
7
Гренбек
11
Бляс
10
Гуири
29
Дукуре
18
Мванга
18
Мванга
29
Дукуре
12
Уайли
28
Сенайя
28
Сенайя
12
Уайли
7
Морейра
6
Лемарешаль
6
Лемарешаль
7
Морейра
19
Диарра
15
Нанаси
15
Нанаси
19
Диарра
10
Эмега
14
Мара
14
Мара
10
Эмега
22
Ассиньон
33
Хатебур
33
Хатебур
22
Ассиньон
7
Гренбек
17
Джеймс
17
Джеймс
7
Гренбек
36
Сейду
9
Калимуэндо
9
Калимуэндо
36
Сейду
10
Гуири
19
19
10
Гуири
Остались в запасе
Страсбур
Ренн
16
Робин Риссе
ВР
23
Мамаду Сарр
ЦЗ
17
Daouda Diongu
ЦП
20
O. Perea
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
23
Готье Гайо
ВР
27
Варме Омари
ЦЗ
8
Батист Сантамария
ОП
38
Djaoui Cissé
ЦП
20
Карлос Андрес Гомес
ПВ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
16
Робин Риссе
ВР
23
Мамаду Сарр
ЦЗ
17
Daouda Diongu
ЦП
20
O. Perea
ЦФ
Остались в запасе
23
Готье Гайо
ВР
27
Варме Омари
ЦЗ
8
Батист Сантамария
ОП
38
Djaoui Cissé
ЦП
20
Карлос Андрес Гомес
ПВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Страсбур - Ренн
2
4
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
19
Офсайды
3
1
Количество передач
541
358
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.27
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ваттеллье
Стадион:
Стад де ла Мено
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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