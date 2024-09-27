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Ренн
Лион
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:34
0
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:50
0
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:34
0
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:04
0
Ловрен перешел в клуб, за который играют два россиянина
16 сентября, 13:03
0
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Последние матчи
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Ренн
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Реймс
2 : 1
01.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
3 : 1
25.08.2024
Ренн
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
4 : 3
30.08.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
0 : 2
24.08.2024
Монако

Ренн - Лион: обзор матча 18 августа 2024

Ренн
18.08.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 0
Матч завершен
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Лион
19' Б. Бурижо
21' А. Гуири
90+1' H. Wendel Meister
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ренн - Лион
Матч завершен
ГОЛ! 3:0! Henrik Wendel Meister
Пас отдал Амин Гуири
90' +1
Замена
Henrik Wendel Meister ️️️️➡️️ Альберт Гренбек
87'
Замена
Адриен Трюффер ️️️️➡️️ Алиду Сейду
87'
86'
Замена
Корентен Толиссо ️️️️➡️️ Неманья Матич
85'
Замена
Эйнсли Мэйтленд-Найлс ️️️️➡️️ Абнер
85'
Замена
Махамаду Диавара ️️️️➡️️ Максанс Какере
Замена
Батист Сантамария ️️️️➡️️ Бенжамен Бурижо
81'
76'
Замена
Мама Бальде ️️️️➡️️ Эрнест Нуама
Замена
Ханс Хатебур ️️️️➡️️ Лоранс Ассиньон
73'
71'
Пенальти не реализован Жорж Микаутадзе
68'
Замена
Малик Фофана ️️️️➡️️ Орель Мангала
Желтая карточка
Лоранс Ассиньон
64'
44'
Желтая карточка
Дуйе Чалета-Цар
Желтая карточка
Лео Эстигард
42'
ГОЛ! 2:0! Амин Гуири
21'
ГОЛ! 1:0! Бенжамен Бурижо
Пас отдал Людовик Бляс
19'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
(К) ВР
55
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Кристофер Во
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Азор Матусива
ОП
28
Глен Камара
ЦП
7
Альберт Гренбек
ЦП
19
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Людовик Бляс
АП
10
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лион
23
Лукас Перри
ВР
16
Абнер
ЛЗ
55
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
31
Неманья Матич
ОП
8
Орель Мангала
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Максанс Какере
(К) ЦП
17
Саид Бенрахма
ЛВ
37
Эрнест Нуама
ЛВ
69
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Ренн
23
Готье Гайо
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
27
Варме Омари
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Батист Сантамария
ОП
38
Djaoui Cissé
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
19
Henrik Wendel Meister
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
20
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
34
Махамаду Диавара
ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Малик Фофана
ПВ
14
Мама Бальде
ПВ
9
Джифт Орбан
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Манданда
22
Ассиньон
55
Эстигард
4
Во
36
Сейду
6
Матусива
28
Камара
7
Гренбек
19
Бурижо
11
Бляс
10
Гуири
3-2-2-2-1
23
Перри
55
Чалета-Цар
19
Ниахате
16
Абнер
31
Матич
8
Мангала
22
Мата
6
Какере
17
Бенрахма
37
Нуама
69
Микаутадзе
36
Сейду
3
Трюффер
3
Трюффер
36
Сейду
22
Ассиньон
33
Хатебур
33
Хатебур
22
Ассиньон
19
Бурижо
8
Сантамария
8
Сантамария
19
Бурижо
7
Гренбек
19
19
7
Гренбек
31
Матич
8
Толиссо
8
Толиссо
31
Матич
6
Какере
34
Диавара
34
Диавара
6
Какере
16
Абнер
98
Мэйтленд-Найлс
98
Мэйтленд-Найлс
16
Абнер
8
Мангала
11
Фофана
11
Фофана
8
Мангала
37
Нуама
14
Бальде
14
Бальде
37
Нуама
Остались в запасе
Ренн
Лион
23
Готье Гайо
ВР
27
Варме Омари
ЦЗ
38
Djaoui Cissé
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
1
Антони Лопеш
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
20
Саэль Кумбеди
ПЗ
9
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
23
Готье Гайо
ВР
27
Варме Омари
ЦЗ
38
Djaoui Cissé
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
20
Саэль Кумбеди
ПЗ
9
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Ренн - Лион
2
1
Всего ударов по воротам
22
14
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
13
12
Офсайды
1
2
Количество передач
419
454
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
17
11
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.07
1.98
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо (Шатне-Малабри)
Стадион:
Roazhon Park, Rennes
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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