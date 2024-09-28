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Гавр
ПСЖ
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
Лига 1. «Монако» победил «Гавр» (3:1), несмотря на гол Кузяева
22 сентября, 17:58
0
Кузяев забил «Монако»
22 сентября, 16:34
2
«Монако» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 14:50
0
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:50
0
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Последние матчи
Все
Гавр
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
1 : 0
18.09.2024
Жирона
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
0 : 2
24.08.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
1 : 0
18.09.2024
Жирона
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 3
01.09.2024
ПСЖ

Гавр - ПСЖ: обзор матча 16 августа 2024

Гавр
16.08.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 4
Матч завершен
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ПСЖ
48' Г. Льорис
3' Л. Кан Ин
85' У. Дембеле
86' Б. Барколя
90' Р. Коло Муани (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Гавр - ПСЖ
Матч завершен
90'
ГОЛ с пенальти! 1:4! Рандаль Коло Муани
Желтая карточка
Готье Льорис
88'
Замена
Кандет Диавара ️️️️➡️️ Яссин Кехта
87'
86'
ГОЛ! 1:3! Брэдли Барколя
Пас отдал Жоау Невеш
85'
ГОЛ! 1:2! Усман Дембеле
Пас отдал Жоау Невеш
Замена
Самуэль Грандсир ️️️️➡️️ Рассул Ндиайе
76'
Замена
Стив Нгура ️️️️➡️️ Антуан Жужу
76'
71'
Замена
Брэдли Барколя ️️️️➡️️ Марко Асенсио
71'
Замена
Маркиньос ️️️️➡️️ Йорам Заге
71'
Замена
Усман Дембеле ️️️️➡️️ Ли Кан Ин
ГОЛ! 1:1! Готье Льорис
Пас отдал Кристофер Опери
48'
46'
Замена
Жоау Невеш ️️️️➡️️ Ибрахим Мбайе
Желтая карточка
Антуан Жужу
45' +2
20'
Замена
Рандаль Коло Муани ️️️️➡️️ Гонсалу Рамуш
Желтая карточка
Этьен Юте-Кинкуэ
15'
3'
ГОЛ! 0:1! Ли Кан Ин
Пас отдал Гонсалу Рамуш
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
30
Артюр Десма
ВР
27
Кристофер Опери
ЛЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
6
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
94
Абдулайе Туре
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
19
Рассул Ндиайе
ЦП
10
Жосуэ Касимир
(К) ПВ
21
Антуан Жужу
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
11
Ли Кан Ин
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
11
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Гавр
1
Матье Горжелен
ВР
29
Самуэль Грандсир
ПВ
77
Стив Нгура
ЦФ
22
Йоанн Салмье
ЦЗ
18
Кандет Диавара
ЛВ
18
Янис Зуауи
ЦЗ
78
Daren Nbenbege Mosengo
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
12
Mathéo Bodmer
ЦП
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
10
Усман Дембеле
ПВ
5
Маркиньос
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
87
Жоау Невеш
АП
24
Сенни Маюлу
АП
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
4
Карлос Солер
ЦП
4-1-3-1-1
30
Десма
27
Опери
4
Льорис
6
Юте-Кинкуэ
7
Него
94
Туре
14
Кузяев
8
Кехта
19
Ндиайе
10
Касимир
21
Жужу
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
35
Бералдо
51
Пачо
42
Заге
33
Заир-Эмери
17
Витинья
11
Асенсио
11
Кан Ин
49
Мбайе
9
Рамуш
19
Ндиайе
29
Грандсир
29
Грандсир
19
Ндиайе
21
Жужу
77
Нгура
77
Нгура
21
Жужу
8
Кехта
18
Диавара
18
Диавара
8
Кехта
11
Кан Ин
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Кан Ин
42
Заге
5
Маркиньос
5
Маркиньос
42
Заге
11
Асенсио
29
Барколя
29
Барколя
11
Асенсио
49
Мбайе
87
Невеш
87
Невеш
49
Мбайе
9
Рамуш
23
Муани
23
Муани
9
Рамуш
Остались в запасе
Гавр
ПСЖ
1
Матье Горжелен
ВР
22
Йоанн Салмье
ЦЗ
18
Янис Зуауи
ЦЗ
78
Daren Nbenbege Mosengo
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
12
Mathéo Bodmer
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
39
Матвей Сафонов
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
4
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Матье Горжелен
ВР
22
Йоанн Салмье
ЦЗ
18
Янис Зуауи
ЦЗ
78
Daren Nbenbege Mosengo
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
12
Mathéo Bodmer
ЦП
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
4
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Гавр - ПСЖ
3
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
24
76
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
11
9
Офсайды
1
1
Количество передач
257
826
Сейвы
6
1
Точность передач %
75
93
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.21
2.8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Стад Осеан
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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