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Реймс
Лилль
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
22 сентября, 15:49
14
Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1
22 сентября, 09:30
2
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
22 сентября, 15:49
14
Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1
22 сентября, 09:30
2
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить «Реймс» (1:1)
21 сентября, 23:57
3
«Реймс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 20:50
0
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
«Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:50
0
«Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:38
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
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Последние матчи
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Реймс
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 3 тур
Реймс
2 : 1
01.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
2 : 2
25.08.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 1 тур
Реймс
0 : 2
17.08.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1 : 0
13.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 3
01.09.2024
ПСЖ

Реймс - Лилль: обзор матча 17 августа 2024

Реймс
17.08.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 2
Матч завершен
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Лилль
45+29' Б. Диаките
90+2' Д. Дэвид
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Реймс - Лилль
Матч завершен
90' +2
ГОЛ! 0:2! Джонатан Дэвид
Желтая карточка
Яя Фофана
90' +1
87'
Замена
Этан Мбаппе ️️️️➡️️ Реми Кабелла
83'
Замена
Габриэль Гудмундссон ️️️️➡️️ Исмаили
73'
Замена
Тома Менье ️️️️➡️️ Айсса Манди
72'
Замена
Айюб Буадди ️️️️➡️️ Нгал'айель Мукау
Замена
Мамаду Диахон ️️️️➡️️ Кеито Накамура
72'
Замена
Яя Фофана ️️️️➡️️ Валентен Атангана
72'
71'
Желтая карточка
Нгал'айель Мукау
67'
Желтая карточка
Исмаили
Замена
Реда Хадра ️️️️➡️️ Умар Диаките
61'
Замена
Ноа Санги ️️️️➡️️ Абдул Коне
61'
Желтая карточка
Валентен Атангана
46'
46'
Замена
Джонатан Дэвид ️️️️➡️️ Мохамед Байо
45' +29
ГОЛ! 0:1! Бафоде Диаките
44'
Замена
Хакон Арнар Харальдссон ️️️️➡️️ Анхель Гомес
Красная карточка
Амаду Коне
15'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
94
Йехван Диуф
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
92
Абдул Коне
ЦЗ
5
Эммануэль Агбаду
(К) ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
15
Маршал Манетси
ОП
6
Валентен Атангана
ОП
72
Амаду Коне
АП
17
Кеито Накамура
ЛВ
7
Дзюня Ито
ПВ
22
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Лилль
30
Лукас Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
(К) ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
8
Анхель Гомес
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
10
Реми Кабелла
АП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
27
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
25
Тибо де Смет
ЛЗ
21
Седрик Кипр
ЦЗ
55
Ноа Санги
ЦЗ
71
Яя Фофана
ЦП
24
Мартен Аделин
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
14
Реда Хадра
ЦФ
25
Адама Боянг
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
36
Усман Туре
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
29
Этан Мбаппе
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
9
Джонатан Дэвид
ЦФ
24
Андрей Илич
ЦФ
4-2-3-1
94
Диуф
18
Акьем
5
Агбаду
2
Окуму
92
Коне
15
Манетси
6
Атангана
17
Накамура
72
Коне
7
Ито
22
Диаките
3-2-2-2-1
30
Шевалье
2
Манди
4
Александро
18
Диаките
22
Сантуш
31
Исмаили
8
Гомес
17
Мукау
10
Кабелла
11
Сахрауи
27
Байо
92
Коне
55
Санги
55
Санги
92
Коне
6
Атангана
71
Фофана
71
Фофана
6
Атангана
17
Накамура
67
Диахон
67
Диахон
17
Накамура
22
Диаките
14
Хадра
14
Хадра
22
Диаките
31
Исмаили
5
Гудмундссон
5
Гудмундссон
31
Исмаили
2
Манди
12
Менье
12
Менье
2
Манди
8
Гомес
7
Харальдссон
7
Харальдссон
8
Гомес
10
Кабелла
29
Мбаппе
29
Мбаппе
10
Кабелла
17
Мукау
32
Буадди
32
Буадди
17
Мукау
27
Байо
9
Дэвид
9
Дэвид
27
Байо
Остались в запасе
Реймс
Лилль
20
Александре Оллеро
ВР
25
Тибо де Смет
ЛЗ
21
Седрик Кипр
ЦЗ
24
Мартен Аделин
ЦП
25
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
1
Вито Манноне
ВР
36
Усман Туре
ЦЗ
24
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
25
Тибо де Смет
ЛЗ
21
Седрик Кипр
ЦЗ
24
Мартен Аделин
ЦП
25
Адама Боянг
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
36
Усман Туре
ЦЗ
24
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Реймс - Лилль
2
1
2
Всего ударов по воротам
2
22
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
8
Нарушения
6
15
Офсайды
0
2
Количество передач
283
636
Сейвы
4
0
Точность передач %
73
90
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.07
1.99
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Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ваттеллье
Стадион:
Огюст Делоне
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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