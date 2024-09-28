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Монако
Сент-Этьен
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
Реакция Канчельскиса на решение Головина продлить контракт с «Монако»
27 сентября, 20:00
6
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
Сычев отреагировал на решение Головина продлить контракт с «Монако»
26 сентября, 13:00
4
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
Реакция Канчельскиса на решение Головина продлить контракт с «Монако»
27 сентября, 20:00
6
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
Сычев отреагировал на решение Головина продлить контракт с «Монако»
26 сентября, 13:00
4
Головин продлит контракт с «Монако»: подробности
26 сентября, 11:00
2
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
Лига 1. «Ницца» раскрошила 10-кратного чемпиона Франции (8:0)
20 сентября, 23:49
2
«Ницца» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 20 сентября 2024
19 сентября, 11:18
0
«Сент-Этьен» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024
13 сентября, 20:35
0
Прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Лилль», 4-й тур Лига 1, 13 сентября 2024 года
12 сентября, 13:34
0
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Последние матчи
Все
Монако
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Лига чемпионов, 1 тур
Монако
2 : 1
19.09.2024
Барселона
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Лига чемпионов, 1 тур
Монако
2 : 1
19.09.2024
Барселона
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 1
01.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1 : 0
13.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
4 : 0
31.08.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
0 : 2
24.08.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
1 : 0
17.08.2024
Сент-Этьен

Монако - Сент-Этьен: обзор матча 17 августа 2024

Монако
17.08.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
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Сент-Этьен
28' Т. Минамино
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Монако - Сент-Этьен
Матч завершен
Желтая карточка
Брель Эмболо
90' +4
Замена
Джордж Иленихена ️️️️➡️️ Элисс Бен-Сегир
81'
81'
Замена
Ламин Фомба ️️️️➡️️ Флориан Тардье
81'
Замена
Kevin Pedro ️️️️➡️️ Марван Н'Зузи
Замена
Сунгуту Магасса ️️️️➡️️ Денис Закария
76'
Замена
Магнес Аклиуш ️️️️➡️️ Фоларин Балогун
69'
68'
Замена
Ayman Aiki ️️️️➡️️ Бен Олд
68'
Замена
Августин Боакье ️️️️➡️️ Матье Кафаро
67'
Желтая карточка
Марван Н'Зузи
ГОЛ! 1:0! Такуми Минамино
Пас отдал Вандерсон
28'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
5
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
15
Ламин Камара
ЦП
7
Элисс Бен-Сегир
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
17
Марван Н'Зузи
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
(К) ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
38
Beres Owusu
ЦЗ
10
Флориан Тардье
ОП
37
Матис Амугу
ЦП
11
Бен Олд
ЦП
18
Матье Кафаро
АП
22
Зурико Давиташвили
АП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Монако
50
Янн Льенар
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Каю Энрике
ЛЗ
13
Гильермо Марипан
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
88
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
21
Джордж Иленихена
ЦФ
Сент-Этьен
40
Issiaka Touré
ВР
3
Микаэль Наде
ЦЗ
45
Kevin Pedro
ЦЗ
34
Antoine Gauthier
ЦП
14
Louis Mouton
ЦП
26
Ламин Фомба
ЦП
20
Августин Боакье
АП
41
Jibril Othman
ЦФ
39
Ayman Aiki
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Кен
5
Керер
22
Салису
2
Вандерсон
6
Закария
15
Камара
4
Якобс
7
Бен-Сегир
18
Минамино
36
Эмболо
9
Балогун
4-1-2-2-1
30
Ларсоннер
5
Абдельхамид
21
Батубинсика
38
17
Н'Зузи
10
Тардье
37
Амугу
11
Олд
18
Кафаро
22
Давиташвили
9
Сиссоко
6
Закария
88
Магасса
88
Магасса
6
Закария
9
Балогун
11
Аклиуш
11
Аклиуш
9
Балогун
7
Бен-Сегир
21
Иленихена
21
Иленихена
7
Бен-Сегир
17
Н'Зузи
45
45
17
Н'Зузи
10
Тардье
26
Фомба
26
Фомба
10
Тардье
18
Кафаро
20
Боакье
20
Боакье
18
Кафаро
11
Олд
39
39
11
Олд
Остались в запасе
Монако
Сент-Этьен
50
Янн Льенар
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Каю Энрике
ЛЗ
13
Гильермо Марипан
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
40
Issiaka Touré
ВР
3
Микаэль Наде
ЦЗ
34
Antoine Gauthier
ЦП
14
Louis Mouton
ЦП
41
Jibril Othman
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Каю Энрике
ЛЗ
13
Гильермо Марипан
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
Остались в запасе
40
Issiaka Touré
ВР
3
Микаэль Наде
ЦЗ
34
Antoine Gauthier
ЦП
14
Louis Mouton
ЦП
41
Jibril Othman
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Монако - Сент-Этьен
1
1
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
14
Офсайды
2
3
Количество передач
480
287
Сейвы
4
5
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.48
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
Стадион:
Луи II
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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