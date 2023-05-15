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Анжер
Ланс
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:33
0
«Ренн» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 18:50
0
«Ренн» – «Ланс»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:42
0
«Ланс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 20:35
0
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
20 мая, 08:50
0
Известна вторая команда, получившая повышение в Лигу 1
18 мая, 09:23
0
Владелец «Анжера» получил срок за домогательства – он трогал коллег за грудь и ягодицы
22 марта, 22:14
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
15 мая 2023, 07:55
0
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:33
0
«Ренн» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 18:50
0
«Ренн» – «Ланс»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:42
0
«Ланс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 20:35
0
«Ланс» – «Лион»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 15 сентября 2024
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Последние матчи
Все
Анжер
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 0
24.08.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
0 : 1
18.08.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 1
01.09.2024
Ланс
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 0
29.08.2024
Ланс

Анжер - Ланс: обзор матча 18 августа 2024

Анжер
18.08.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 1
Матч завершен
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Ланс
28' У. Саид
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Анжер - Ланс
Матч завершен
90'
Замена
Абдукодир Хусанов ️️️️➡️️ Флориан Сотока
Замена
Зинедин Халед ️️️️➡️️ Пьеррик Капелле
79'
Замена
Florent Hanin ️️️️➡️️ Жак Экоми
76'
Замена
Лилиан Рао-Лисоа ️️️️➡️️ Карлан Аркю
76'
Замена
Ибраима Ньян ️️️️➡️️ Сидики Шериф
76'
72'
Замена
Анди Диуф ️️️️➡️️ Нампалис Менди
72'
Замена
Реми Лабе Ласкари ️️️️➡️️ Уэсли Саид
Замена
Луи Диони ️️️️➡️️ Яссин Белхдим
70'
65'
Замена
Дейвер Машадо ️️️️➡️️ Джоаннер Чавес
65'
Замена
Давид Кошта ️️️️➡️️ Анжело Фульини
Желтая карточка
Жордан Лефор
58'
28'
ГОЛ! 0:1! Уэсли Саид
Пас отдал Рубен Агилар
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К) ЛП
6
Жан-Эде Аолу
ОП
3
Жак Экоми
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
10
Химад Абделли
АП
11
Сидики Шериф
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Ланс
30
Брис Самба
(К) ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
14
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
26
Нампалис Менди
ЦП
11
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Анжер
16
Melvin Zinga
ВР
26
Florent Hanin
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
12
Зинедин Халед
ОП
24
Emmanuel Biumla
ЦП
20
Зинедин Ферхат
ПП
9
Луи Диони
ЦФ
19
Esteban Lepaul
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Ланс
16
Коффи Куаку
ВР
22
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Дейвер Машадо
ЛЗ
25
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
18
Анди Диуф
ЦП
10
Давид Кошта
АП
29
Пшемыслав Франковски
ЛВ
36
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Фофана
21
Лефор
25
Бамба
22
Хунтонджи
2
Аркю
6
Аолу
15
Капелле
14
Белхдим
3
Экоми
10
Абделли
11
Шериф
3-2-2-1-2
30
Самба
14
Медина
4
Дансо
24
Гради
2
Агилар
13
Чавес
26
Менди
11
Фульини
28
Томассон
7
Сотока
22
Саид
3
Экоми
26
26
3
Экоми
2
Аркю
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
2
Аркю
15
Капелле
12
Халед
12
Халед
15
Капелле
14
Белхдим
9
Диони
9
Диони
14
Белхдим
11
Шериф
7
Ньян
7
Ньян
11
Шериф
13
Чавес
3
Машадо
3
Машадо
13
Чавес
7
Сотока
25
Хусанов
25
Хусанов
7
Сотока
26
Менди
18
Диуф
18
Диуф
26
Менди
11
Фульини
10
Кошта
10
Кошта
11
Фульини
22
Саид
36
Лабе Ласкари
36
Лабе Ласкари
22
Саид
Остались в запасе
Анжер
Ланс
16
Melvin Zinga
ВР
24
Emmanuel Biumla
ЦП
20
Зинедин Ферхат
ПП
19
Esteban Lepaul
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
16
Коффи Куаку
ВР
22
Массадио Айдара
ЛЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
29
Пшемыслав Франковски
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
16
Melvin Zinga
ВР
24
Emmanuel Biumla
ЦП
20
Зинедин Ферхат
ПП
19
Esteban Lepaul
ЦФ
Остались в запасе
16
Коффи Куаку
ВР
22
Массадио Айдара
ЛЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
29
Пшемыслав Франковски
ЛВ
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Анжер - Ланс
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
14
Офсайды
4
3
Количество передач
335
504
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.26
0.98
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Томас Леонар
Стадион:
Stade Raymond Kopa, Angers
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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