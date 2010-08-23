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Монпелье
Страсбур
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:45
0
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
«Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:50
0
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:59
0
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:59
0
Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова уничтожил «Монпелье» – 6:0!
23 августа, 23:47
10
«ПСЖ» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024
23 августа, 20:35
0
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:45
0
«Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:50
0
«Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:38
0
«Лион» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
30 августа, 20:35
0
«Челси» продал португальского нападающего
16 августа, 17:48
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Последние матчи
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Монпелье
Страсбур
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
6 : 0
23.08.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
4 : 3
30.08.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
3 : 1
25.08.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1 : 1
18.08.2024
Страсбур

Монпелье - Страсбур: обзор матча 18 августа 2024

Монпелье
18.08.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
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Страсбур
67' Т. Саванье (П)
58' Х. Диарра
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Монпелье - Страсбур
Матч завершен
90' +7
Желтая карточка
Кароль Фила
90' +3
Замена
Жереми Себа ️️️️➡️️ Калеб Уайли
Желтая карточка
Муса Аль-Тамари
90' +1
Замена
Танги Кулибали ️️️️➡️️ Арно Норден
88'
86'
Замена
Кароль Фила ️️️️➡️️ Исмаэль Дукуре
82'
Желтая карточка
Исмаэль Дукуре
81'
Замена
Нордин Кандиль ️️️️➡️️ Хабиб Диарра
Замена
Отман Маамма ️️️️➡️️ Акор Адамс
80'
Желтая карточка
Арно Норден
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Тежи Саванье
67'
58'
ГОЛ! 0:1! Хабиб Диарра
Пас отдал Исмаэль Дукуре
Желтая карточка
Модибо Саньян
53'
46'
Замена
Марвин Сенайя ️️️️➡️️ Абакар Силла
46'
Замена
Диегу Морейра ️️️️➡️️ Daouda Diongu
27'
Желтая карточка
Абакар Силла
Желтая карточка
Джордан Ферри
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
40
Бенжамин Леком
ВР
5
Модибо Саньян
ЦЗ
27
Бесир Омераджич
ЦЗ
29
Энцо Чато
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
11
Тежи Саванье
(К) ЦП
12
Джордан Ферри
ЦП
7
Арно Норден
ЛВ
9
Муса Аль-Тамари
ПВ
8
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Страсбур
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
5
Абакар Силла
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
18
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
22
Гела Дуэ
ПЗ
19
Хабиб Диарра
(К) ОП
17
Daouda Diongu
ЦП
26
Дилан Баква
ЦФ
10
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
44
Тео Ченнаи
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
45
Стефан Джодич
ЦП
70
Танги Кулибали
ЛВ
39
Янис Иссуфу
ЦФ
14
Отман Маамма
ЦФ
28
Glenn Ngosso
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Страсбур
16
Робин Риссе
ВР
60
Ryan Tutu Mayangila
ВР
77
Эдуард Соболь
ЦЗ
28
Марвин Сенайя
ПЗ
5
Кароль Фила
ПЗ
19
Rabby Nzingoula
ЦП
35
Tidiane Diallo
ЦП
10
Нордин Кандиль
АП
7
Диегу Морейра
ЛВ
40
Жереми Себа
ПВ
20
O. Perea
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Леком
5
Саньян
27
Омераджич
29
Чато
77
Сако
13
Шотар
11
Саванье
12
Ферри
7
Норден
9
Аль-Тамари
8
Адамс
3-3-1-2
30
Юнссон
4
Соу
18
Мванга
29
Дукуре
22
Дуэ
19
Диарра
12
Уайли
17
10
Эмега
26
Баква
7
Норден
70
Кулибали
70
Кулибали
7
Норден
8
Адамс
14
Маамма
14
Маамма
8
Адамс
5
Силла
28
Сенайя
28
Сенайя
5
Силла
29
Дукуре
5
Фила
5
Фила
29
Дукуре
19
Диарра
10
Кандиль
10
Кандиль
19
Диарра
17
7
Морейра
7
Морейра
17
12
Уайли
40
Себа
40
Себа
12
Уайли
Остались в запасе
Монпелье
Страсбур
16
Димитри Берто
ВР
44
Тео Ченнаи
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
45
Стефан Джодич
ЦП
39
Янис Иссуфу
ЦФ
28
Glenn Ngosso
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
16
Робин Риссе
ВР
60
Ryan Tutu Mayangila
ВР
77
Эдуард Соболь
ЦЗ
19
Rabby Nzingoula
ЦП
35
Tidiane Diallo
ЦП
20
O. Perea
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
44
Тео Ченнаи
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
45
Стефан Джодич
ЦП
39
Янис Иссуфу
ЦФ
28
Glenn Ngosso
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Остались в запасе
16
Робин Риссе
ВР
60
Ryan Tutu Mayangila
ВР
77
Эдуард Соболь
ЦЗ
19
Rabby Nzingoula
ЦП
35
Tidiane Diallo
ЦП
20
O. Perea
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Монпелье - Страсбур
4
3
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
19
18
Количество передач
319
449
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.98
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Mathieu Vernice, France
Стадион:
Stade de la Mosson, Montpellier
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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