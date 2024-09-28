«Боруссия» М – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
«Боруссия М» – «Унион»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Майнц» – «Хайденхайм»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Хайденхайм» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Унион» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
«Боруссия» М – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
«Боруссия М» – «Унион»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Унион» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
«Лейпциг» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
«Эспаньол» объявил о переходе экс-полузащитника «Спартака»
«Майнц» – «Хайденхайм»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Хайденхайм» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Хайденхайм» – «Фрайбург»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
«Боруссия» Д – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Хайденхайм», Бундеслига, 13 сентября 2024 года