«РБ Лейпциг» – «Аусбург»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября

«Аугсбург» – «Майнц»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 20 сентября 2024

Бундеслига определилась с расписанием на сезон-2024/25

Бундеслига. «Байер» обыграл «Аугсбург» и закончил сезон в чемпионате без поражений