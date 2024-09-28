«Вольфсбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
«Майнц» – «Хайденхайм»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Вольфсбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
Бундеслига. «Штутгарт» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:1), Ундав сделал дубль
«Штутгарт» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
«Вольфсбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
«Вольфсбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
Бундеслига. «Штутгарт» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:1), Ундав сделал дубль
«Штутгарт» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
«Штутгарт» – «Боруссия» Д: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024
«Майнц» – «Хайденхайм»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Хайденхайм» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Хайденхайм» – «Фрайбург»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
«Боруссия» Д – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Хайденхайм», Бундеслига, 13 сентября 2024 года