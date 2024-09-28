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Штутгарт
Хайденхайм
«Вольфсбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 15:20
0
«Майнц» – «Хайденхайм»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
27 сентября, 19:21
0
«Вольфсбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
27 сентября, 19:18
0
Бундеслига. «Штутгарт» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:1), Ундав сделал дубль
22 сентября, 20:23
0
«Штутгарт» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 17:20
0
«Вольфсбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 15:20
0
«Вольфсбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
27 сентября, 19:18
0
Бундеслига. «Штутгарт» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:1), Ундав сделал дубль
22 сентября, 20:23
0
«Штутгарт» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 17:20
0
«Штутгарт» – «Боруссия» Д: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:46
0
«Майнц» – «Хайденхайм»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
27 сентября, 19:21
0
«Хайденхайм» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 15:20
0
«Хайденхайм» – «Фрайбург»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
20 сентября, 12:58
0
«Боруссия» Д – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024
13 сентября, 20:20
0
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Хайденхайм», Бундеслига, 13 сентября 2024 года
12 сентября, 13:30
0
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Последние матчи
Все
Штутгарт
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
2 : 2
28.09.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0 : 2
28.09.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
5 : 1
22.09.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хайденхайм
0 : 3
21.09.2024
Фрайбург
Лига чемпионов, 1 тур
Реал
3 : 1
17.09.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
2 : 2
28.09.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
5 : 1
22.09.2024
Боруссия Д
Лига чемпионов, 1 тур
Реал
3 : 1
17.09.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
1 : 3
14.09.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
3 : 3
31.08.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0 : 2
28.09.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хайденхайм
0 : 3
21.09.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
4 : 2
13.09.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хайденхайм
4 : 0
01.09.2024
Аугсбург
Лига конференций, 4 раунд
Хайденхайм
3 : 2
29.08.2024
Хэкен

Штутгарт - Хайденхайм: обзор матча 26 апреля 2025

Штутгарт
26.04.2025, суббота, 00:00
Германия. Бундеслига, 31 тур
- : -
Не начался
Хайденхайм
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Штутгарт - Хайденхайм
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хольштайн
- : -
29.09.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
29.09.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
- : -
04.10.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
- : -
05.10.2024
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
- : -
05.10.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хольштайн
- : -
29.09.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
29.09.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
- : -
04.10.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
- : -
05.10.2024
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
- : -
05.10.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
- : -
05.10.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
- : -
05.10.2024
Вольфсбург
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