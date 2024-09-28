Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Байером» – 1:1
«Бавария» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
«Бавария» – «Байер»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Майнц» – «Хайденхайм»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
Четвертый клуб включился в борьбу за Вирца
«Майнц» – «Хайденхайм»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Хайденхайм» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Хайденхайм» – «Фрайбург»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
«Боруссия» Д – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Хайденхайм», Бундеслига, 13 сентября 2024 года
Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Байером» – 1:1
«Бавария» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
«Бавария» – «Байер»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
Четвертый клуб включился в борьбу за Вирца
Экс-президент «Валенсии» рассказал о неудачной попытке подкупить российского арбитра в 1996 году