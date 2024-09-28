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РБ Лейпциг
Хольштайн
«Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 15:20
0
«Хольштайн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:28
0
«РБ Лейпциг» – «Аусбург»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
27 сентября, 19:09
0
«Реал» выбирает между тремя центральными защитниками
26 сентября, 08:41
0
«Санкт-Паули» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 19:20
0
«Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 15:20
0
«РБ Лейпциг» – «Аусбург»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
27 сентября, 19:09
0
«Реал» выбирает между тремя центральными защитниками
26 сентября, 08:41
0
«Санкт-Паули» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 19:20
0
«Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:37
0
«Хольштайн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:28
0
«Бохум» – «Хольштайн»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:18
0
Бундеслига. «Бавария» в гостях разгромила «Хольштайн» (6:1), Кейн сделал хет-трик
14 сентября, 21:23
0
«Хольштайн» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 18:20
0
Прогноз на матч «Хольштайн» – «Бавария», 14 сентября 2024, 3-й тур Бундеслиги
13 сентября, 12:52
0
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Последние матчи
Все
РБ Лейпциг
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 5 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
28.09.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Санкт-Паули
0 : 0
22.09.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бохум
2 : 2
21.09.2024
Хольштайн
Лига чемпионов, 1 тур
Атлетико
2 : 1
19.09.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хольштайн
1 : 6
14.09.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 5 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
28.09.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Санкт-Паули
0 : 0
22.09.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, 1 тур
Атлетико
2 : 1
19.09.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
0 : 0
14.09.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
2 : 3
31.08.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бохум
2 : 2
21.09.2024
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хольштайн
1 : 6
14.09.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хольштайн
0 : 2
31.08.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
3 : 2
24.08.2024
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Алемания
2 : 3
17.08.2024
Хольштайн

РБ Лейпциг - Хольштайн: обзор матча 19 апреля 2025

РБ Лейпциг
19.04.2025, суббота, 00:00
Германия. Бундеслига, 30 тур
- : -
Не начался
Хольштайн
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча РБ Лейпциг - Хольштайн
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хольштайн
- : -
29.09.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
29.09.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
- : -
04.10.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
- : -
05.10.2024
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
- : -
05.10.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хольштайн
- : -
29.09.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
29.09.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
- : -
04.10.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
- : -
05.10.2024
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
- : -
05.10.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
- : -
05.10.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
- : -
05.10.2024
Вольфсбург
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