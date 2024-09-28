«Хольштайн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024
«Фрайбург» – «Санкт-Паули»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Санкт-Паули» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
«Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024
«Бохум» – «Хольштайн»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
«Хольштайн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024
«Бохум» – «Хольштайн»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
Бундеслига. «Бавария» в гостях разгромила «Хольштайн» (6:1), Кейн сделал хет-трик
«Хольштайн» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
Прогноз на матч «Хольштайн» – «Бавария», 14 сентября 2024, 3-й тур Бундеслиги
«Фрайбург» – «Санкт-Паули»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Санкт-Паули» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
«Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024
Бундеслига определилась с расписанием на сезон-2024/25
«Санкт-Паули» вернулся в Бундеслигу спустя 13 лет вместе с дебютантом турнира