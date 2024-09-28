«Боруссия» М – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
«Боруссия М» – «Унион»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Фрайбург» – «Санкт-Паули»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Санкт-Паули» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
«Айнтрахт» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Фрайбург» – «Санкт-Паули»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Санкт-Паули» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
«Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024
Бундеслига определилась с расписанием на сезон-2024/25
«Санкт-Паули» вернулся в Бундеслигу спустя 13 лет вместе с дебютантом турнира
«Боруссия» М – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
«Боруссия М» – «Унион»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Айнтрахт» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Боруссия» М 21 сентября 2024 года
«Боруссия» М – «Штутгарт»: прогноз на матч 3-го тура Бундеслиги – 14 сентября 2024