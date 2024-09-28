Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Байером» – 1:1

«Бавария» – «Байер»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября

«Майнц» – «Хайденхайм»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября

Четвертый клуб включился в борьбу за Вирца