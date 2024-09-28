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«Хайденхайм» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Хоффенхайм» – «Вердер»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024
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Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
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«Хайденхайм» – «Фрайбург»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
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Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Хайденхайм», Бундеслига, 13 сентября 2024 года