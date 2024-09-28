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Санкт-Паули
Боруссия Д
Бундеслига. «Боруссия Д» ушла с 0:2 и победила «Бохум»
27 сентября, 23:23
1
«Боруссия» Д – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:20
0
«Фрайбург» – «Санкт-Паули»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
27 сентября, 19:14
0
«Боруссия» Дортмунд – «Бохум»: прогноз на матч Бундеслиги – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:04
0
Бундеслига. «Штутгарт» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:1), Ундав сделал дубль
22 сентября, 20:23
0
«Фрайбург» – «Санкт-Паули»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
27 сентября, 19:14
0
«Санкт-Паули» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 19:20
0
«Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:37
0
Бундеслига определилась с расписанием на сезон-2024/25
4 июля, 17:49
0
«Санкт-Паули» вернулся в Бундеслигу спустя 13 лет вместе с дебютантом турнира
12 мая, 18:13
0
Бундеслига. «Боруссия Д» ушла с 0:2 и победила «Бохум»
27 сентября, 23:23
1
«Боруссия» Д – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:20
0
«Боруссия» Дортмунд – «Бохум»: прогноз на матч Бундеслиги – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:04
0
Бундеслига. «Штутгарт» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:1), Ундав сделал дубль
22 сентября, 20:23
0
«Штутгарт» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 17:20
0
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Последние матчи
Все
Санкт-Паули
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
0 : 3
28.09.2024
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
4 : 2
27.09.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 4 тур
Санкт-Паули
0 : 0
22.09.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
5 : 1
22.09.2024
Боруссия Д
Лига чемпионов, 1 тур
Брюгге
0 : 3
18.09.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
0 : 3
28.09.2024
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 4 тур
Санкт-Паули
0 : 0
22.09.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
3 : 1
15.09.2024
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 2 тур
Унион
1 : 0
30.08.2024
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 1 тур
Санкт-Паули
0 : 2
25.08.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
4 : 2
27.09.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
5 : 1
22.09.2024
Боруссия Д
Лига чемпионов, 1 тур
Брюгге
0 : 3
18.09.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
4 : 2
13.09.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
0 : 0
31.08.2024
Боруссия Д

Санкт-Паули - Боруссия Д: обзор матча 01 марта 2025

Санкт-Паули
01.03.2025, суббота, 00:00
Германия. Бундеслига, 24 тур
- : -
Не начался
Боруссия Д
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Санкт-Паули - Боруссия Д
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
0
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Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хольштайн
- : -
29.09.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
29.09.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
- : -
04.10.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
- : -
05.10.2024
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
- : -
05.10.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хольштайн
- : -
29.09.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
29.09.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
- : -
04.10.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
- : -
05.10.2024
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
- : -
05.10.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
- : -
05.10.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
- : -
05.10.2024
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