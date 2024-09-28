«Фрайбург» – «Санкт-Паули»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября

«Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024

Бундеслига определилась с расписанием на сезон-2024/25

«Санкт-Паули» вернулся в Бундеслигу спустя 13 лет вместе с дебютантом турнира