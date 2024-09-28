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Боруссия М
Аугсбург
«Боруссия» М – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 15:20
0
«Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 15:20
0
«Боруссия М» – «Унион»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
27 сентября, 19:25
0
«РБ Лейпциг» – «Аусбург»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
27 сентября, 19:09
0
«Айнтрахт» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 18:20
0
«Боруссия» М – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 15:20
0
«Боруссия М» – «Унион»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
27 сентября, 19:25
0
«Айнтрахт» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 18:20
0
Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Боруссия» М 21 сентября 2024 года
20 сентября, 13:32
0
«Боруссия» М – «Штутгарт»: прогноз на матч 3-го тура Бундеслиги – 14 сентября 2024
13 сентября, 12:32
0
«Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 15:20
0
«РБ Лейпциг» – «Аусбург»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
27 сентября, 19:09
0
«Аугсбург» – «Майнц»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 20 сентября 2024
19 сентября, 11:10
0
Бундеслига определилась с расписанием на сезон-2024/25
4 июля, 17:49
0
Бундеслига. «Байер» обыграл «Аугсбург» и закончил сезон в чемпионате без поражений
18 мая, 18:23
0
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Последние матчи
Все
Боруссия М
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
1 : 0
28.09.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 5 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
28.09.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
2 : 0
21.09.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
2 : 3
20.09.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
3 : 1
15.09.2024
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
1 : 0
28.09.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
2 : 0
21.09.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
1 : 3
14.09.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 2 тур
Бохум
0 : 2
31.08.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
2 : 3
23.08.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 5 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
28.09.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
2 : 3
20.09.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
3 : 1
15.09.2024
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хайденхайм
4 : 0
01.09.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
2 : 2
24.08.2024
Вердер

Боруссия М - Аугсбург: обзор матча 22 февраля 2025

Боруссия М
22.02.2025, суббота, 00:00
Германия. Бундеслига, 23 тур
- : -
Не начался
Аугсбург
Матч
Личные встречи
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Комментарии
Статистика матча Боруссия М - Аугсбург
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хольштайн
- : -
29.09.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
29.09.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
- : -
04.10.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
- : -
05.10.2024
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
- : -
05.10.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хольштайн
- : -
29.09.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
29.09.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
- : -
04.10.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
- : -
05.10.2024
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
- : -
05.10.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
- : -
05.10.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
- : -
05.10.2024
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