«Хоффенхайм» – «Вердер»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024
«Фрайбург» – «Санкт-Паули»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
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«Хайденхайм» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Вердер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Фрайбург» – «Санкт-Паули»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Хайденхайм» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Хайденхайм» – «Фрайбург»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
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«Бавария» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024
«Хоффенхайм» – «Вердер»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер» (5:0), мюнхенцы выиграли в 3-й раз подряд с разницей в 5+ мячей
«Вердер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Вердер» – «Бавария»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
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