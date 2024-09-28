«Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
«Майнц» – «Хайденхайм»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«РБ Лейпциг» – «Аусбург»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Реал» выбирает между тремя центральными защитниками
«Санкт-Паули» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
«Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
«РБ Лейпциг» – «Аусбург»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Реал» выбирает между тремя центральными защитниками
«Санкт-Паули» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
«Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024
«Майнц» – «Хайденхайм»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября
«Хайденхайм» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Хайденхайм» – «Фрайбург»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
«Боруссия» Д – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Хайденхайм», Бундеслига, 13 сентября 2024 года