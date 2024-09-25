Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Вердер
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Вердер»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:31
0
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер» (5:0), мюнхенцы выиграли в 3-й раз подряд с разницей в 5+ мячей
21 сентября, 18:23
0
«Вердер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 15:20
0
«Хоффенхайм» – «Вердер»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:31
0
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер» (5:0), мюнхенцы выиграли в 3-й раз подряд с разницей в 5+ мячей
21 сентября, 18:23
0
«Вердер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 15:20
0
«Вердер» – «Бавария»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
20 сентября, 12:52
0
Где смотреть матч «Вердер» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига 21 сентября 2024
20 сентября, 10:13
0
«Хоффенхайм» – «Вердер»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:31
0
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
«Унион» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:06
0
«Хоффенхайм» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 15:20
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Вердер
Хоффенхайм
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 4 тур
Унион
2 : 1
21.09.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
0 : 5
21.09.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
1 : 2
15.09.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
1 : 4
14.09.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
0 : 5
21.09.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
1 : 2
15.09.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
0 : 0
31.08.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
2 : 2
24.08.2024
Вердер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Энерги
1 : 3
19.08.2024
Вердер
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 4 тур
Унион
2 : 1
21.09.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
1 : 4
14.09.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
3 : 1
31.08.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
3 : 2
24.08.2024
Хольштайн

Вердер - Хоффенхайм: обзор матча 15 февраля 2025

Вердер
15.02.2025, суббота, 00:00
Германия. Бундеслига, 22 тур
- : -
Не начался
Хоффенхайм
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Вердер - Хоффенхайм
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Германия. Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хольштайн
- : -
29.09.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
29.09.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
- : -
04.10.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
- : -
05.10.2024
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
- : -
05.10.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хольштайн
- : -
29.09.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
29.09.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
- : -
04.10.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
- : -
05.10.2024
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
- : -
05.10.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
- : -
05.10.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
- : -
05.10.2024
Вольфсбург
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+