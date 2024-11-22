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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Аугсбург
Бавария - Аугсбург: обзор матча 22 ноября 2024
Бавария
22.11.2024, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Аугсбург
63'
Г. Кейн (П)
90+3'
Г. Кейн (П)
90+5'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Аугсбург
ГОЛ! 3:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Горецка
90'
+5
Замена
С. Боэ
️️️️
А. Дэвис
90'
+4
90'
+3
Вторая желтая
К. Шлоттербек
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Кейн
90'
+3
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
88'
78'
Замена
Р. Варгас
️️️️
А. Клод-Морис
78'
Замена
Х. Кудоссу
️️️️
М. Вольф
Замена
К. Лаймер
️️️️
Р. Геррейру
76'
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Олисе
76'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
76'
69'
Замена
С. Эссенде
️️️️
Ф. Тиц
69'
Замена
М. Кемюр
️️️️
А. Майер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кейн
63'
47'
Желтая карточка
К. Шлоттербек
38'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Д. Яннулис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
(К)
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
10
Мерт Кемюр
АП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
10
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
3-3-2-1-1
22
Лабрович
14
Гаувелеув
13
Шлоттербек
35
Матсима
27
Вольф
10
Майер
13
Яннулис
16
Ониика
37
Реджбечай
20
Клод-Морис
9
Тиц
19
Дэвис
23
Боэ
23
Боэ
19
Дэвис
22
Геррейру
27
Лаймер
27
Лаймер
22
Геррейру
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
13
Яннулис
22
Педерсен
22
Педерсен
13
Яннулис
27
Вольф
7
Кудоссу
7
Кудоссу
27
Вольф
10
Майер
10
Кемюр
10
Кемюр
10
Майер
20
Клод-Морис
11
Варгас
11
Варгас
20
Клод-Морис
9
Тиц
99
Эссенде
99
Эссенде
9
Тиц
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Финн Дамен
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Бавария - Аугсбург
1
1
Всего ударов по воротам
33
2
Удары в створ
14
1
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
9
9
Офсайды
1
0
Количество передач
883
221
Сейвы
2
11
Точность передач %
91
69
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
23
2
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
3.77
0.1
Матчи команд
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Альянц Арена
Новости команд
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