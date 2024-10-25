Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия М
Майнц - Боруссия М: обзор матча 25 октября 2024
Майнц
25.10.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
55'
С. Ляйнер (АГ)
57'
Т. Кляйнденст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Боруссия М
Желтая карточка
Н. Амири
90'
+4
90'
+3
Замена
Ф. Чародиа
️️️️
Ф. Онора
Желтая карточка
С. Видмер
89'
Замена
С. Видмер
️️️️
А. Каси
87'
Замена
Н. Вайпер
️️️️
А. Зиб
87'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Л. Джэ Сон
81'
80'
Желтая карточка
Ф. Сандер
Желтая карточка
А. Каси
74'
72'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Р. Хак
72'
Замена
Ф. Сандер
️️️️
Р. Райц
58'
Замена
К. Штегер
️️️️
А. Плеа
57'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кляйнденст
Пас отдал
Ф. Онора
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Ляйнер
Пас отдал
П. Небель
55'
40'
Желтая карточка
Д. Скалли
Замена
А. Зиб
️️️️
Ж. Буркардт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Жонатан Буркардт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
20
Рокко Райц
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
13
Shio Fukuda
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
4-1-2-2-1
27
Центнер
19
Каси
4
Йенц
5
Ляйтш
2
Мвене
6
Сано
31
Кор
10
Амири
7
Джэ Сон
8
Небель
9
Буркардт
4-1-1-2-2
1
Николас
29
Скалли
6
Итакура
5
Фридрих
22
Ляйнер
5
Вайгль
20
Райц
9
Онора
25
Хак
14
Плеа
11
Кляйнденст
19
Каси
30
Видмер
30
Видмер
19
Каси
7
Джэ Сон
20
Хонг
20
Хонг
7
Джэ Сон
Зиб
44
Вайпер
44
Вайпер
Зиб
9
Буркардт
9
Зиб
9
Зиб
9
Буркардт
9
Онора
2
Чародиа
2
Чародиа
9
Онора
20
Райц
16
Сандер
16
Сандер
20
Райц
14
Плеа
7
Штегер
7
Штегер
14
Плеа
25
Хак
70
Чванчара
70
Чванчара
25
Хак
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Майнц - Боруссия М
3
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
16
16
Офсайды
2
0
Количество передач
469
431
Сейвы
5
6
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
12
3
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.55
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
- : -
05.12.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерсен
(Штутгарт)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Боруссия М
«Майнц» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:51
«Вердер» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
26 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Майнц» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:51
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Вердер» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
26 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+