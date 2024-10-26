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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Фрайбург
РБ Лейпциг - Фрайбург: обзор матча 26 октября 2024
РБ Лейпциг
26.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Фрайбург
47'
В. Орбан
58'
Л. Гертрейда
79'
Л. Опенда
15'
Р. Доан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Фрайбург
Желтая карточка
А. Вермерен
88'
87'
Замена
М. Гинтер
️️️️
К. Гюнтер
87'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Э. Динкчи
Желтая карточка
Л. Опенда
80'
Замена
Э. Битшиабу
️️️️
К. Люкеба
80'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Л. Гертрейда
80'
ГОЛ! 3:1!
Л. Опенда
Пас отдал
А. Силва
79'
68'
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Л. Кюблер
68'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
В. Грифо
68'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ж. Адаму
Замена
А. Силва
️️️️
Б. Шешко
65'
Замена
А. Вермерен
️️️️
А. Айдара
65'
ГОЛ! 2:1!
Л. Гертрейда
Пас отдал
Л. Опенда
58'
ГОЛ! 1:1!
В. Орбан
Пас отдал
Б. Хенрикс
47'
46'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
Замена
М. Вандевордт
️️️️
П. Гулачи
46'
Желтая карточка
Л. Гертрейда
41'
38'
Желтая карточка
Ж. Адаму
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Доан
Пас отдал
В. Грифо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К)
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
47
Viggo Gebel
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
4-2-2-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
4
Орбан
23
Люкеба
39
Хенрикс
21
Айдара
44
Кампль
7
Нуса
14
Баумгартнер
17
Опенда
30
Шешко
4-1-1-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
37
Розенфельдер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
6
Остерхаге
20
Доан
32
Грифо
18
Динкчи
20
Адаму
25
Гулачи
26
Вандевордт
26
Вандевордт
25
Гулачи
2
Гертрейда
16
Клостерманн
16
Клостерманн
2
Гертрейда
23
Люкеба
3
Битшиабу
3
Битшиабу
23
Люкеба
21
Айдара
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Айдара
30
Шешко
19
Силва
19
Силва
30
Шешко
30
Гюнтер
28
Гинтер
28
Гинтер
30
Гюнтер
32
Грифо
24
Муслия
24
Муслия
32
Грифо
20
Адаму
11
Грегоритч
11
Грегоритч
20
Адаму
17
Кюблер
25
Сильдийя
25
Сильдийя
17
Кюблер
18
Динкчи
9
Хелер
9
Хелер
18
Динкчи
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Фрайбург
25
Леопольд Цингерле
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
21
Флориан Мюллер
ВР
43
Бруно Огбус
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
43
Бруно Огбус
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча РБ Лейпциг - Фрайбург
3
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
8
Офсайды
1
1
Количество передач
417
559
Сейвы
4
6
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.9
1.65
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 1
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 1
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Ред Булл Арена
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