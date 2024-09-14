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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Штутгарт
Боруссия М - Штутгарт: обзор матча 14 сентября 2024
Боруссия М
14.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Штутгарт
27'
А. Плеа
21'
Д. Ундав
58'
Э. Демирович
61'
Э. Демирович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Штутгарт
Желтая карточка
К. Итакура
90'
+2
89'
Желтая карточка
Д. Загаду
82'
Замена
Д. Загаду
️️️️
Д. Левелинг
Замена
Т. Чванчара
️️️️
К. Штегер
76'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Ю. Вайгль
76'
75'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Э. Демирович
74'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Ф. Ридер
Замена
Р. Хак
️️️️
Ф. Онора
65'
Замена
Р. Райц
️️️️
Ф. Сандер
65'
63'
Замена
Э. Мийо
️️️️
Д. Ундав
63'
Замена
А. Руо
️️️️
Й. Вагноман
61'
ГОЛ! 1:3!
Э. Демирович
Пас отдал
Ф. Ридер
58'
ГОЛ! 1:2!
Э. Демирович
Пас отдал
Ф. Ридер
Желтая карточка
Ю. Вайгль
37'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
А. Плеа
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Плеа
Пас отдал
К. Штегер
27'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундав
Пас отдал
Д. Левелинг
14'
Желтая карточка
Й. Вагноман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Йонас Омлин
(К)
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Франк Онора
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
29
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Омлин
25
Нец
6
Итакура
30
Эльведи
29
Скалли
5
Вайгль
16
Сандер
7
Штегер
9
Онора
11
Кляйнденст
14
Плеа
3-3-1-3
1
Нюбель
91
Чейз
24
Хабот
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
32
Ридер
26
Ундав
18
Левелинг
9
Демирович
5
Вайгль
10
Нойхаус
10
Нойхаус
5
Вайгль
16
Сандер
21
Райц
21
Райц
16
Сандер
9
Онора
25
Хак
25
Хак
9
Онора
14
Плеа
29
Н'Гуму
29
Н'Гуму
14
Плеа
7
Штегер
70
Чванчара
70
Чванчара
7
Штегер
4
Вагноман
24
Руо
24
Руо
4
Вагноман
18
Левелинг
23
Загаду
23
Загаду
18
Левелинг
26
Ундав
20
Мийо
20
Мийо
26
Ундав
32
Ридер
10
Фюрих
10
Фюрих
32
Ридер
9
Демирович
19
Туре
19
Туре
9
Демирович
Остались в запасе
Боруссия М
Штутгарт
1
Мориц Николас
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Боруссия М - Штутгарт
2
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
12
Офсайды
8
2
Количество передач
410
544
Сейвы
4
6
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
2.49
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Felix Brych, Germany
Стадион:
Боруссия-Парк
Посещаемость:
53756 из 54057 зрителей (99%)
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