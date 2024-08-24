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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вердер
Аугсбург - Вердер: обзор матча 24 августа 2024
Аугсбург
24.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
16'
Э. Реджбечай
35'
С. Эссенде
12'
Ф. Агу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Вердер
90'
+5
Желтая карточка
М. Груль
90'
+4
Замена
С. Алверу
️️️️
С. Линен
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
90'
+3
Желтая карточка
С. Эссенде
90'
+3
88'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Р. Шмид
81'
Замена
М. Груль
️️️️
М. Дукщ
Замена
С. Мунье
️️️️
А. Энгелс
80'
Замена
М. Вольф
️️️️
Д. Яннулис
79'
Замена
М. Бауэр
️️️️
Ф. Тиц
66'
Замена
Н. Дорш
️️️️
Т. Брайтхаупт
59'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
А. Майер
59'
Желтая карточка
А. Энгелс
55'
46'
Замена
Э. Юнг
️️️️
Н. Штарк
ГОЛ! 2:1!
С. Эссенде
Пас отдал
Т. Брайтхаупт
35'
ГОЛ! 1:1!
Э. Реджбечай
Пас отдал
Ф. Тиц
16'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Агу
Пас отдал
М. Вайзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
(К)
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
9
Филлип Тиц
ЦФ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
14
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
9
Кеке Топп
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
10
Мерт Кемюр
АП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
18
Марко Груль
ЛВ
80
Скелли Алверу
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
4-2-2-2
22
Лабрович
13
Яннулис
14
Гаувелеув
13
Шлоттербек
22
Педерсен
18
Брайтхаупт
10
Майер
37
Реджбечай
7
Энгелс
99
Эссенде
9
Тиц
3-2-2-1-2
16
Цеттерер
4
Штарк
32
Фридль
13
Велькович
27
Агу
8
Вайзер
14
Линен
6
Стаге
10
Шмид
33
Дукщ
9
Топп
9
Тиц
5
Бауэр
5
Бауэр
9
Тиц
13
Яннулис
27
Вольф
27
Вольф
13
Яннулис
18
Брайтхаупт
6
Дорш
6
Дорш
18
Брайтхаупт
10
Майер
97
Йенсен
97
Йенсен
10
Майер
7
Энгелс
9
Мунье
9
Мунье
7
Энгелс
4
Штарк
5
Юнг
5
Юнг
4
Штарк
14
Линен
80
Алверу
80
Алверу
14
Линен
10
Шмид
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Шмид
33
Дукщ
18
Груль
18
Груль
33
Дукщ
Остались в запасе
Аугсбург
Вердер
30
Даниэль Клейн
ВР
10
Мерт Кемюр
АП
11
Рубен Варгас
ЛВ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
8
Исак Хансен-Аароен
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
10
Мерт Кемюр
АП
11
Рубен Варгас
ЛВ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
8
Исак Хансен-Аароен
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Аугсбург - Вердер
3
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
10
Офсайды
1
2
Количество передач
378
461
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.49
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
- : -
05.12.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Аугсбург Арена
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