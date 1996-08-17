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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ротор - Спартак
Ротор - Спартак: обзор матча 17 августа 1996
Ротор
17.08.1996, суббота, 00:00
Чемпионат России, 23 тур
4 : 3
Завершен
Спартак
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Информация о матче
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