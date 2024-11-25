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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Удинезе
Эмполи - Удинезе: обзор матча 25 ноября 2024
Эмполи
25.11.2024, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
23'
П. Пеллегри
76'
К. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Удинезе
Желтая карточка
Ф. Анджорин
90'
+1
88'
Замена
Бреннер
️️️️
Ф. Товен
Желтая карточка
Э. Эконг
85'
Замена
Э. Эконг
️️️️
Л. Хендерсон
83'
81'
Замена
А. Атта
️️️️
З. Ловрич
76'
ГОЛ! 1:1!
К. Дэвис
Пас отдал
З. Ловрич
Замена
С. Эспозито
️️️️
П. Пеллегри
74'
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
Д. Пеццелла
66'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Л. Коломбо
66'
63'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
О. Саррага
46'
Замена
Д. Земура
️️️️
А. Камара
46'
Замена
Л. Лукка
️️️️
Л. Джаннетти
Желтая карточка
Л. Хендерсон
37'
27'
Желтая карточка
Я. Бийол
ГОЛ! 1:0!
П. Пеллегри
Пас отдал
Л. Кэкачей
23'
8'
Желтая карточка
А. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
(К)
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Флориан Товен
(К)
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
70
Руй Модешту
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
13
Кэкачей
2
Гогличидзе
6
Хендерсон
14
Мале
11
Гьяси
9
Пеллегри
29
Коломбо
3-3-2-1-1
40
Окойе
17
Джаннетти
15
Бийол
95
Туре
3
Эхизибуе
8
Карлстрем
11
Камара
4
Ловрич
6
Саррага
10
Товен
9
Дэвис
29
Коломбо
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
29
Коломбо
6
Хендерсон
11
Эконг
11
Эконг
6
Хендерсон
9
Пеллегри
94
Эспозито
94
Эспозито
9
Пеллегри
3
Пеццелла
18
Анджорин
18
Анджорин
3
Пеццелла
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
4
Ловрич
14
Атта
14
Атта
4
Ловрич
6
Саррага
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
6
Саррага
17
Джаннетти
20
Лукка
20
Лукка
17
Джаннетти
10
Товен
20
Бреннер
20
Бреннер
10
Товен
Остались в запасе
Эмполи
Удинезе
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Эмполи - Удинезе
3
2
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
8
Нарушения
8
13
Офсайды
1
0
Количество передач
282
640
Сейвы
2
1
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
0
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.13
0.88
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 15 тур
Виртус Энтелла
- : -
06.12.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
2 : 2
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Информация о матче
Главный судья:
Ливио Маринелли
(Тиволи)
Стадион:
Карло Кастеллани
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