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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Комо
Торино - Комо: обзор матча 25 октября 2024
Торино
25.10.2024, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Комо
75'
А. Нджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Комо
Замена
А. Дембеле
️️️️
А. Масина
90'
+4
83'
Замена
Л. Маццителли
️️️️
Н. Пас
83'
Замена
А. Белотти
️️️️
А. Морено
ГОЛ! 1:0!
А. Нджи
75'
74'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Г. Стрефецца
73'
Желтая карточка
Н. Пас
Замена
А. Тамез
️️️️
Н. Влашич
72'
Замена
Г. Гинейтис
️️️️
А. Санабрия
65'
Замена
А. Нджи
️️️️
К. Линетти
65'
Желтая карточка
М. Войвода
64'
Замена
М. Войвода
️️️️
С. Валюкевич
46'
37'
Замена
М. Браунедер
️️️️
С. Роберто
36'
Желтая карточка
Э. Гольданига
Желтая карточка
К. Линетти
32'
Желтая карточка
А. Масина
32'
3'
Желтая карточка
Г. Стрефецца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
17
Карол Линетти
(К)
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
10
Никола Влашич
АП
19
Че Адамс
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
5
Максимо Перроне
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
(К)
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
25
Алиу Нджи
ЦФ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Милинкович-Савич
6
Валюкевич
3
Марипан
23
Коко
25
Масина
19
Лазаро
17
Линетти
21
Риччи
10
Влашич
19
Санабрия
19
Адамс
4-1-2-2-1
25
Аудеро
13
Доссена
18
Гольданига
2
Кемпф
5
Морено
5
Перроне
6
Роберто
10
Пас
7
Стрефецца
39
Фадера
10
Кутроне
25
Масина
2
Дембеле
2
Дембеле
25
Масина
6
Валюкевич
23
Войвода
23
Войвода
6
Валюкевич
10
Влашич
61
Тамез
61
Тамез
10
Влашич
19
Санабрия
66
Гинейтис
66
Гинейтис
19
Санабрия
17
Линетти
25
Нджи
25
Нджи
17
Линетти
10
Пас
36
Маццителли
36
Маццителли
10
Пас
6
Роберто
23
Браунедер
23
Браунедер
6
Роберто
7
Стрефецца
7
Да Кунья
7
Да Кунья
7
Стрефецца
5
Морено
11
Белотти
11
Белотти
5
Морено
Остались в запасе
Торино
Комо
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Торино - Комо
3
3
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
13
12
Офсайды
3
1
Количество передач
278
628
Сейвы
6
1
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.6
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
- : -
06.12.2026
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Джованни Айрольди
Стадион:
Стадио Олимпико
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