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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Венеция
Монца - Венеция: обзор матча 27 октября 2024
Монца
27.10.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 2
Завершен
Венеция
23'
Г. Кирьякопулос
44'
М. Джурич
15'
М. Эгилл Эллертссон
39'
М. Свобода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Венеция
Желтая карточка
М. Джурич
90'
+4
89'
Замена
А. Раймондо
️️️️
Д. Бусио
Замена
М. Валоти
️️️️
Д. Мота
84'
Вторая желтая
В. Бондо
80'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
М. Пессина
78'
76'
Желтая карточка
Ф. Дзампано
Желтая карточка
В. Бондо
76'
72'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Г. Ористанио
72'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Й. Похьянпало
64'
Замена
Х. Николусси Кавилья
️️️️
А. Дункан
64'
Замена
Д. Альтаре
️️️️
Р. Хапс
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
П. Перейра
60'
Замена
А. Бьянко
️️️️
Д. Капрари
60'
51'
Желтая карточка
Д. Бусио
Желтая карточка
Д. Мота
50'
ГОЛ! 2:2!
М. Джурич
Пас отдал
Г. Кирьякопулос
44'
39'
ГОЛ! 1:2!
М. Свобода
Пас отдал
М. Андерсен
ГОЛ! 1:1!
Г. Кирьякопулос
Пас отдал
П. Перейра
23'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Эгилл Эллертссон
Пас отдал
Г. Ористанио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
32
Маттео Пессина
(К)
АП
13
Педру Перейра
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
20
Йоэль Похьянпало
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Монца
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
77
Исса Думбия
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
10
Джон Йебоа
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
4-1-2-3
80
Турати
77
Кирьякопулос
4
Мари
44
Карбони
4
Иццо
38
Бондо
32
Пессина
13
Перейра
11
Джурич
10
Капрари
46
Мота
4-4-1-1
1
Станкович
7
Дзампано
30
Свобода
21
Идзес
5
Хапс
6
Бусио
77
Эллертссон
32
Дункан
8
Андерсен
11
Ористанио
20
Похьянпало
13
Перейра
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
13
Перейра
46
Мота
10
Валоти
10
Валоти
46
Мота
10
Капрари
42
Бьянко
42
Бьянко
10
Капрари
32
Пессина
70
Мальдини
70
Мальдини
32
Пессина
5
Хапс
15
Альтаре
15
Альтаре
5
Хапс
32
Дункан
41
Кавилья
41
Кавилья
32
Дункан
11
Ористанио
10
Йебоа
10
Йебоа
11
Ористанио
20
Похьянпало
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
20
Похьянпало
6
Бусио
9
Раймондо
9
Раймондо
6
Бусио
Остались в запасе
Монца
Венеция
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Виньято
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
77
Исса Думбия
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Виньято
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
77
Исса Думбия
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Монца - Венеция
3
1
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
17
16
Офсайды
0
1
Количество передач
345
416
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.48
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рапуано
Стадион:
У-Пауэр
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