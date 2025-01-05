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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 05 января 2025
Ливерпуль
05.01.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
59'
К. Гакпо
70'
М. Салах (П)
52'
Л. Мартинес
80'
А. Диалло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
86'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Р. Хойлунд
Замена
К. Брэдли
️️️️
Т. Александер-Арнольд
86'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
К. Гакпо
86'
84'
Замена
Л. Йоро
️️️️
М. де Лигт
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
83'
80'
ГОЛ! 2:2!
А. Диалло
Пас отдал
А. Гарначо
Желтая карточка
Д. Нуньес
77'
72'
Замена
А. Гарначо
️️️️
К. Мэйну
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Салах
70'
64'
Желтая карточка
М. де Лигт
Замена
Д. Жота
️️️️
К. Джонс
61'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Л. Диас
60'
ГОЛ! 1:1!
К. Гакпо
Пас отдал
А. Мак Аллистер
59'
54'
Желтая карточка
А. Диалло
52'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Б. Фернандеш
23'
Желтая карточка
Д. Далот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-3-3
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
14
Диас
18
Гакпо
10
Салах
3-3-1-2-1
24
Онана
5
Магуайр
6
Мартинес
4
де Лигт
2
Далот
5
Угарте
3
Мазрауи
37
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Хойлунд
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
18
Гакпо
10
Эллиот
10
Эллиот
18
Гакпо
21
Джонс
20
Жота
20
Жота
21
Джонс
14
Диас
29
Нуньес
29
Нуньес
14
Диас
4
де Лигт
15
Йоро
15
Йоро
4
де Лигт
37
Мэйну
17
Гарначо
17
Гарначо
37
Мэйну
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
2
3
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
9
Нарушения
10
13
Офсайды
0
4
Количество передач
421
380
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.87
1.03
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
- : -
02.12.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Энфилд Роуд
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