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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Ипсвич Таун
Фулхэм - Ипсвич Таун: обзор матча 05 января 2025
Фулхэм
05.01.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
69'
Р. Хименес (П)
90+1'
Р. Хименес (П)
38'
С. Шмодикс
71'
Л. Делап (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Ипсвич Таун
Желтая карточка
А. Перейра
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Хименес
90'
+1
88'
Замена
А. Аль-Хамади
️️️️
Л. Делап
80'
Замена
У. Бернс
️️️️
Б. Джонсон
80'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Н. Бродхед
Замена
А. Траоре
️️️️
С. Лукич
79'
78'
Желтая карточка
Б. Джонсон
73'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Й. Каюсте
73'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
С. Шмодикс
71'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Делап
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Хименес
69'
68'
Желтая карточка
С. Морси
66'
Желтая карточка
Д. О'Ши
Замена
Р. Муньис
️️️️
А. Ивоби
63'
Замена
А. Перейра
️️️️
Т. Кэрни
63'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
И. Диоп
46'
39'
Желтая карточка
Н. Бродхед
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Шмодикс
27'
Желтая карточка
Л. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
10
Том Кэрни
(К)
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
24
Джошуа Кинг
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
8
Андреас Перейра
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Джек Тэйлор
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Уэс Бернс
ЦФ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Лено
33
Робинсон
6
Диоп
2
Андерсен
3
Бейсси
21
Кастань
23
Лукич
10
Кэрни
17
Ивоби
10
Уилсон
9
Хименес
3-3-1-1-2
28
Уолтон
26
Вулфенден
3
Гривз
26
О'Ши
2
Джонсон
2
Каюсте
3
Дэвис
8
Морси
11
Шмодикс
33
Бродхед
19
Делап
6
Диоп
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
6
Диоп
10
Кэрни
8
Перейра
8
Перейра
10
Кэрни
23
Лукич
24
Траоре
24
Траоре
23
Лукич
17
Ивоби
9
Муньис
9
Муньис
17
Ивоби
2
Каюсте
27
Филлипс
27
Филлипс
2
Каюсте
11
Шмодикс
14
Тэйлор
14
Тэйлор
11
Шмодикс
33
Бродхед
47
Кларк
47
Кларк
33
Бродхед
2
Джонсон
7
Бернс
7
Бернс
2
Джонсон
19
Делап
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
19
Делап
Остались в запасе
Фулхэм
Ипсвич Таун
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Фулхэм - Ипсвич Таун
1
5
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
9
2
Нарушения
10
14
Офсайды
0
1
Количество передач
675
252
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.39
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
- : -
03.12.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 2
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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