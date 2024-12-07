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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест: обзор матча 07 декабря 2024
Манчестер Юнайтед
07.12.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
18'
Р. Хойлунд
61'
Б. Фернандеш
2'
Н. Миленкович
47'
М. Гиббс-Уайт
54'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
90'
+4
Желтая карточка
Н. Уильямс
90'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
К. Хадсон-Одои
79'
Замена
Э. Эланга
️️️️
К. Вуд
79'
Замена
Н. Домингес
️️️️
М. Гиббс-Уайт
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
М. Угарте
76'
Замена
М. Маунт
️️️️
Б. Фернандеш
76'
68'
Замена
Морато
️️️️
Ж. Силва
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
Л. Йоро
66'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
М. де Лигт
65'
ГОЛ! 2:3!
Б. Фернандеш
Пас отдал
А. Диалло
61'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Гарначо
59'
54'
ГОЛ! 1:3!
К. Вуд
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
47'
ГОЛ! 1:2!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
31'
Желтая карточка
Ж. Силва
ГОЛ! 1:1!
Р. Хойлунд
18'
2'
ГОЛ! 0:1!
Н. Миленкович
Пас отдал
Э. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Жота Силва
ЛВ
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
19
Рамон Соса
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Онана
15
Йоро
6
Мартинес
4
де Лигт
2
Далот
5
Угарте
37
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
16
Диалло
19
Хойлунд
4-2-3-1
26
Селс
3
Уильямс
31
Миленкович
5
Мурильо
34
Эйна
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
20
Силва
9
Вуд
4
де Лигт
5
Магуайр
5
Магуайр
4
де Лигт
15
Йоро
3
Мазрауи
3
Мазрауи
15
Йоро
8
Фернандеш
7
Маунт
7
Маунт
8
Фернандеш
17
Гарначо
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
17
Гарначо
5
Угарте
11
Зиркзее
11
Зиркзее
5
Угарте
20
Силва
5
Морато
5
Морато
20
Силва
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
9
Вуд
19
Эланга
19
Эланга
9
Вуд
7
Хадсон-Одои
14
Авонийи
14
Авонийи
7
Хадсон-Одои
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Рамон Соса
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Рамон Соса
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
13
Офсайды
0
1
Количество передач
592
236
Сейвы
0
5
Точность передач %
88
64
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.55
0.69
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Олд Траффорд
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