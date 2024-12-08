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АПЛ 2026/2027
Ипсвич Таун - Борнмут
Ипсвич Таун - Борнмут: обзор матча 08 декабря 2024
Ипсвич Таун
08.12.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Борнмут
21'
К. Чаплин
87'
Э. Унал
90+5'
Д. Уаттара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Борнмут
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Д. Уаттара
Замена
У. Бернс
️️️️
О. Хатчинсон
90'
+2
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Д. Тэйлор
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Брукс
87'
ГОЛ! 1:1!
Э. Унал
Пас отдал
Д. Уаттара
86'
Замена
Д. Хилл
️️️️
Р. Кристи
Замена
А. Аль-Хамади
️️️️
Л. Делап
81'
Замена
Г. Кларк
️️️️
С. Шмодикс
80'
74'
Замена
Д. Брукс
️️️️
М. Тавернье
74'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Эванилсон
63'
Замена
Э. Унал
️️️️
А. Смит
63'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Д. Клюйверт
ГОЛ! 1:0!
К. Чаплин
Пас отдал
К. Берджесс
21'
Желтая карточка
С. Шмодикс
16'
Желтая карточка
Л. Делап
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
8
Конор Чаплин
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
15
Адам Смит
(К)
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Уэс Бернс
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
4-2-2-2
49
Мурич
3
Дэвис
26
О'Ши
15
Берджесс
2
Джонсон
8
Морси
14
Тэйлор
11
Шмодикс
20
Хатчинсон
19
Делап
8
Чаплин
4-1-3-2
13
Кепа
6
Забарный
4
Хейсен
15
Смит
6
Керкез
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
9
Эванилсон
11
Шмодикс
4
Кларк
4
Кларк
11
Шмодикс
14
Тэйлор
2
Каюсте
2
Каюсте
14
Тэйлор
20
Хатчинсон
7
Бернс
7
Бернс
20
Хатчинсон
19
Делап
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
19
Делап
10
Кристи
5
Хилл
5
Хилл
10
Кристи
9
Эванилсон
8
Биллинг
8
Биллинг
9
Эванилсон
19
Клюйверт
11
Уаттара
11
Уаттара
19
Клюйверт
16
Тавернье
7
Брукс
7
Брукс
16
Тавернье
15
Смит
19
Унал
19
Унал
15
Смит
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Борнмут
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
47
Джек Кларк
ПВ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
23
Уилл Деннис
ВР
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
47
Джек Кларк
ПВ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Ипсвич Таун - Борнмут
2
2
Всего ударов по воротам
18
22
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
13
Нарушения
9
13
Количество передач
328
428
Сейвы
4
4
Точность передач %
72
80
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
11
14
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
1.33
2.99
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
- : -
02.12.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 2
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Портмен Роуд
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