Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Ньюкасл
Брентфорд - Ньюкасл: обзор матча 07 декабря 2024
Брентфорд
07.12.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
4 : 2
Завершен
Ньюкасл
8'
Б. Мбемо
28'
Й. Висса
56'
Н. Коллинс
90'
К. Шаде
11'
А. Исак
32'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Ньюкасл
Замена
П. Магома
️️️️
Е. Ярмолюк
90'
+5
ГОЛ! 4:2!
К. Шаде
Пас отдал
Б. Мбемо
90'
Желтая карточка
М. Флеккен
88'
Замена
Б. Ми
️️️️
Й. Висса
87'
83'
Замена
К. Триппьер
️️️️
Л. Холл
74'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Х. Барнс
73'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Ш. Лонгстафф
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Ф. Карвалью
73'
Замена
К. Шаде
️️️️
И. Тиаго
73'
Желтая карточка
С. ван ден Берг
67'
60'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Д. Мерфи
60'
Замена
С. Тонали
️️️️
Жоэлинтон
ГОЛ! 3:2!
Н. Коллинс
Пас отдал
М. Флеккен
56'
Желтая карточка
К. Льюис-Поттер
45'
+3
32'
ГОЛ! 2:2!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Мерфи
ГОЛ! 2:1!
Й. Висса
28'
11'
ГОЛ! 1:1!
А. Исак
Пас отдал
Д. Мерфи
ГОЛ! 1:0!
Б. Мбемо
Пас отдал
К. Нергор
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
3-1-3-3
1
Флеккен
4
ван ден Берг
22
Коллинс
2
Пайннок
23
Нергор
9
Висса
14
Карвалью
19
Мбемо
9
Тиаго
23
Льюис-Поттер
6
Ярмолюк
3-4-2-1
1
Поуп
2
Ливраменто
33
Берн
5
Шер
3
Холл
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
11
Барнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
9
Исак
9
Висса
15
Ми
15
Ми
9
Висса
6
Ярмолюк
25
Магома
25
Магома
6
Ярмолюк
14
Карвалью
24
Дамсгор
24
Дамсгор
14
Карвалью
9
Тиаго
7
Шаде
7
Шаде
9
Тиаго
3
Холл
2
Триппьер
2
Триппьер
3
Холл
7
Жоэлинтон
16
Тонали
16
Тонали
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
17
Гордон
17
Гордон
23
Мерфи
11
Барнс
10
Альмирон
10
Альмирон
11
Барнс
8
Лонгстафф
13
Уилсон
13
Уилсон
8
Лонгстафф
Остались в запасе
Брентфорд
Ньюкасл
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Брентфорд - Ньюкасл
3
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
7
Офсайды
3
2
Количество передач
389
470
Сейвы
2
5
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
Новости команд
Все
Брентфорд
Ньюкасл
«Брайтон» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 15:50
АПЛ. «Брентфорд» больно отвозил «МЮ» на «Олд Траффорд» (4:0)
28 ноября
5
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
28 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
АПЛ. «Брентфорд» больно отвозил «МЮ» на «Олд Траффорд» (4:0)
28 ноября
5
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
«Брайтон» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 15:50
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
28 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+