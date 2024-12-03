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АПЛ 2026/2027
Ипсвич Таун - Кристал Пэлас
Ипсвич Таун - Кристал Пэлас: обзор матча 03 декабря 2024
Ипсвич Таун
03.12.2024, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
59'
Ж. Матета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Кристал Пэлас
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Матета
90'
Желтая карточка
И. Сарр
90'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
И. Сарр
81'
Замена
К. Ричардс
️️️️
Т. Чалоба
Замена
А. Аль-Хамади
️️️️
Л. Делап
79'
Желтая карточка
Д. Гривз
78'
76'
Замена
Д. Девенни
️️️️
Э. Эзе
Замена
Н. Бродхед
️️️️
Д. Кларк
66'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
Й. Каюсте
66'
Замена
К. Чаплин
️️️️
У. Бернс
66'
59'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Матета
Пас отдал
Э. Эзе
58'
Желтая карточка
У. Хьюз
46'
Замена
Ж. Лерма
️️️️
Ш. Дукур
23'
Желтая карточка
Ш. Дукур
Желтая карточка
Д. О'Ши
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Уэс Бернс
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Джек Тэйлор
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
8
Конор Чаплин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-1-2-2
49
Мурич
3
Дэвис
26
О'Ши
3
Гривз
4
Кларк
2
Каюсте
8
Морси
20
Хатчинсон
47
Кларк
19
Делап
7
Бернс
3-3-1-2-1
1
Хендерсон
5
Лакруа
6
Гехи
99
Чалоба
27
Муньос
28
Дукур
3
Митчелл
19
Хьюз
7
Сарр
10
Эзе
14
Матета
2
Каюсте
14
Тэйлор
14
Тэйлор
2
Каюсте
7
Бернс
8
Чаплин
8
Чаплин
7
Бернс
47
Кларк
33
Бродхед
33
Бродхед
47
Кларк
19
Делап
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
19
Делап
99
Чалоба
26
Ричардс
26
Ричардс
99
Чалоба
28
Дукур
8
Лерма
8
Лерма
28
Дукур
10
Эзе
13
Девенни
13
Девенни
10
Эзе
7
Сарр
9
Нкетиа
9
Нкетиа
7
Сарр
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Кристал Пэлас
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
11
Сэмми Шмодикс
АП
Главный тренер
Киран Маккенна
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
11
Сэмми Шмодикс
АП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Ипсвич Таун - Кристал Пэлас
2
4
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
13
Офсайды
1
1
Количество передач
522
436
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.49
1.53
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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